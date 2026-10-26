이혜성, '하영 논란' 언급 후 마음고생…"상상 못한 일로 일상 무너져"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS 아나운서 출신 방송인 이혜성이 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란을 연상시키는 발언으로 뜻밖의 오해를 받은 가운데, 힘들었던 심경을 털어놨다.

이혜성은 지난 25일 자신의 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'을 통해 장문의 글을 게재하며 구독자들에게 감사의 마음을 전했다.

그는 "최근에 정말 예기치 못한, 상상하지 못한 일들이 생겨서 조금 평화롭지 못한 일상을 경험했던 것 같다"고 운을 뗐다.

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이어 "놀라운 건 제가 고정 댓글에 도와달라고 했을 때 정말 많은 분들이 도와주러 달려오셨다는 것"이라며 "마치 가족 같은 그런 따스함을 느꼈다. 집 같은 따스함이었다"고 밝혔다.

그러면서 "오히려 이번 일 덕분에 제 곁에 이렇게 타인에 대한 연민을 느끼는, 따뜻한 분들이 많다는 걸 알 수 있었다"며 "세상이 흉흉하다는 말들을 종종 듣기도 하지만, 그래도 우리 채널은 마치 모닥불 같은 온도를 늘 유지할 수 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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특히 이혜성은 마음이 힘들었던 날 새벽 일찍 일어나 일출을 보러 갔던 사연도 공개했다. 그는 "마음이 조금 힘들었던 날, 새벽에 일찍 일어났다. 어둠이 밝은 새벽으로 천천히 그라데이션 되는 그 기적을 보고 싶었다"고 털어놨다.

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이어 헬렌 켈러의 책 '사흘만 볼 수 있다면'을 언급하며 "그 기적을 너무나 오랫동안 당연히 여겨오고 놀랍게 생각하지 않았던 것 같다. 작은 언덕을 올라가서 담담하게 그날의 태양을 맞이했다. 마음속에 정말 기적이 핀 것 같았다"고 전했다.

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끝으로 이혜성은 "구독자 여러분들의 댓글과 응원, 그리고 헬렌 켈러의 '사흘만 볼 수 있다면' 책이 저를 구했다"며 "감사하고 또 감사합니다"라는 말을 세 차례 반복해 뭉클함을 안겼다.

이혜성의 이번 심경 고백은 최근 불거진 '친일 옹호' 오해와 맞물려 관심을 모으고 있다. 앞서 이혜성은 지난 20일 유튜브 채널을 통해 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'를 소개하는 영상을 공개했다.

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당시 그는 "최근 한 공인의 증조부가 일제강점기 시절 자행한 친일 행적이 밝혀지면서 논란이 있었다"고 언급했다. 실명을 밝히지는 않았지만, 최근 증조부의 친일 행적으로 논란에 휩싸인 배우 하영을 떠올리게 하는 발언이었다.

이혜성은 책에 등장하는 "조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가"라는 질문을 소개하며 역사적 책임과 공동체의 의무에 관해 설명했다.

그러나 해당 질문이 이혜성 개인의 소신인 것처럼 알려지면서 일각에서는 하영을 두둔하거나 친일 행적을 옹호하는 것 아니냐는 오해가 불거졌다.

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이에 이혜성은 지난 21일 SNS를 통해 "저는 '소신 발언'을 한 적이 없다"며 직접 해명에 나섰다. 그는 "해당 문장은 제 의견을 표현한 것이 아니라 마이클 샌델 교수님의 책 '정의란 무엇인가' 297쪽에서 문제 제기를 하며 나온 문장을 인용한 것"이라고 설명했다.

이어 "저는 친일 행적을 옹호한 적이 없으며 '조상의 죄를 왜 우리가 속죄해야 하느냐'는 의견을 낸 적도 없다"고 강조했다. 오히려 영상에서는 선조의 잘못을 외면할 수 없으며, 역사적 책임을 안고 살아가야 한다는 취지의 내용을 전했다고 밝혔다.

또한 유튜브 고정 댓글을 통해 자신의 발언 중 일부만 편집돼 개인 의견처럼 전달된 데 대해 속상함을 드러내며 영상 전체의 맥락을 확인해 달라고 호소하기도 했다.

한편 하영은 지난 8월 증조부 안상호의 친일 행적이 알려지면서 논란에 휩싸였다. 이후 자필 사과문을 통해 역사에 대한 무지와 경솔한 발언을 반성한다며 사과했고, 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 후속 시즌에서 자진 하차하는 등 활동을 중단했다.

olzllovely@sportschosun.com