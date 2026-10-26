충격적인 KBS 똥군기 폭로 나왔다..김경아 "회의실서 밥 못먹게 해, 화장실서 밥먹으며 울어"(계그우먼들)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼들이 신인 시절 겪었던 이른바 '똥군기' 문화를 털어놨다. 선배들의 식사 자리에 끼지 못해 남은 음식을 먹거나 화장실에서 몰래 끼니를 해결해야 했던 과거를 고백해 안타까움을 자아냈다.

지난 25일 유튜브 채널 '계그우먼들'에는 '개그우먼도 똥군기가 있냐고요? 방송 최초로 푸는 개그우먼들의 충격적인 똥군기 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 KBS 20기 공채 개그맨 정경미를 비롯해 21기 김경아, 23기 오나미, 23기 조승희가 출연해 과거 개그우먼들 사이에 존재했던 군기 문화와 신인 시절 겪었던 서러움을 솔직하게 이야기했다.

이날 오나미는 "우리 신인 때 선배들이 먹는 게 너무 맛있어 보였다"라고 운을 뗐다. 이에 김경아도 "맞다. 우리 항상 그거 똑같이 시켜 먹어 본다"라고 공감하며 당시를 떠올렸다.

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김경아는 신인 개그우먼들이 겪었던 식사와 관련한 규율에 대해 설명했다. 그는 "신인들은 회의실에서 밥을 시켜 먹을 수가 없다. 미리 먹든지 나가서 먹어야 한다"며 "아니면 선배가 '같이 먹자'라고 하면 같이 먹는다. 코너가 없는 후배들은 못 먹었다"라고 밝혔다.

선배들과 함께 식사할 기회가 주어지지 않는 것은 물론, 출연하는 코너가 없는 후배들은 회의실에서조차 자유롭게 밥을 먹기 어려웠다는 것. 배가 고파도 마음 편히 음식을 먹을 수 없었던 당시 상황이 전해지면서 안타까움을 더했다.

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오나미 역시 신인 시절 겪었던 서러움을 털어놨다. 그는 "배가 고픈 건 아닌데 냄새를 맡으면.."이라며 당시를 회상했다. 이어 "선배님들이 햄버거를 드시고 감자튀김만 남아 있었다. 회의하는데 집중이 안 됐다"면서 "감자튀김에 자꾸 눈이 가는데 나도 모르게 집은 거다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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그러나 음식을 집어 든 뒤에도 마음 편히 먹을 수 없었던 상황이 이어졌다. 오나미는 "손에 집었는데 마땅한 애드리브가 생각이 안 난 거다. '선배님 드시겠습니까'라고 했는데 안 드신다고 했다"며 "다 안 드신다고 해서 내 입으로 넣었다"라고 회상했다.

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김경아도 비슷한 경험을 털어놨다. 그는 "중국 음식을 시키시고 남은 거다. 짬뽕 그릇이 너무 새 거였다. 면만 드신 거다. 나도 모르게 먹었다. 이건 세포가 한 거다. 얼마나 먹고 싶냐"라고 말했다.

선배들이 먹다 남긴 음식에 저절로 손이 갈 만큼 배고픔을 참아야 했던 상황을 재치 있게 표현한 것. 두 사람의 경험담은 신인 시절 후배들이 겪었던 위계적인 분위기를 짐작하게 했다.

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특히 이날 출연진들은 신인 시절 화장실에서 몰래 음식을 먹었던 경험까지 공개해 충격을 안겼다. 김경아는 "변기 앉아서 먹어본 사람 있냐"라고 물었고, 이에 함께 출연한 네 사람은 일제히 손을 들어 눈길을 끌었다.

김경아는 당시를 떠올리며 "삼각김밥이랑 요구르트 먹다가 변기랑 벽 사이에 쪼그리고 앉아서 울었다"라고 고백했다. 화장실에서조차 편하게 식사하지 못하고 구석에 몸을 웅크린 채 끼니를 해결해야 했다는 이야기는 출연진들의 웃음 섞인 대화 속에서도 씁쓸함을 남겼다.