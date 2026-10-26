[SC현장] 아일릿, 코어강화…방시혁이 자신한 '역대급' 컴백 "체포하겠어"(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] '핫걸' 아일릿이 연속 흥행을 예고했다.

26일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 아일릿의 미니 5집 '브레이크 이븐' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 현장에는 건강 문제로 활동을 중단한 모카를 제외한 윤아 민주 원희 이로하 등 4명의 멤버들만 참석했다. 특히 원희는 단독 공연 리허설 중 발목 부상을 당했음에도 보호대를 한 채 흔들림 없는 무대를 완성, 큰 박수를 받았다.

민주는 "모카 없이 4인 체제로는 첫 컴백이다. 모카는 늘 우리를 응원해주고 있다. 빈자리가 크게 느껴지지만 모카의 마음까지 담아 멋진 활동 보여 드리겠다"고, 이로하는 "모카가 이번 앨범이 엄청 좋다며 응원해줬다. 최근에도 함께 앞으로 하고 싶은 음악에 대해 얘기했다. 팬분들에게 빨리 돌아오고자 열심히 회복 중"이라고 전했다.

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그룹 아일릿(ILLIT)이 26일 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 쇼케이스가 26일 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 아일릿 이로하가 포토타임을 갖고 있다. 한남동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.26/

아일릿의 컴백은 약 6개월 여만의 일이다. 전작인 미니 4집 타이틀곡 '잇츠 미'는 국내 음원 차트와 음악방송 1위를 휩쓸었고 미국 빌보드까지 강타했다. 르세라핌 캣츠아이와 함께한 컬래버 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'로는 영국 오피셜과 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100' 상위권에 안착했다. 아시아 최대 음악 시장인 일본에서도 싱글 2집으로 빌보드 재팬 종합 송차트 '재팬 핫100' 2위에 랭크됐고, 단독 공연 '프레스 스타트♥' 전회차 매진 기록을 세웠다. 전세계적으로 브랜드 가치와 인지도가 최고점을 찍은 만큼, 이번 컴백에 대한 기대감은 천장을 뚫은 상태다.

민주는 "'잇츠 미'가 많은 사랑을 받아서 감사하다. 잘해야겠다는 부담감도 긍정적인 자극제로 다가왔다"고, 이로하는 "새로운 무대와 음악을 보여주고 싶다는 설렘이 컸고 그 경험을 통해 퍼포먼스적으로 성장할 수 있었다. 전작과는 또 다른 강렬한 매력을 보여드리겠다"고, 원희는 "이번 앨범은 최애 앨범이다. 확신을 갖고 준비했다. '잇츠 미'를 뛰어넘겠다"고 각오를 다졌다.

그룹 아일릿(ILLIT)이 26일 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 쇼케이스가 26일 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 아일릿 윤아가 포토타임을 갖고 있다. 한남동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.26/

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'브레이크 이븐'은 손실도 이익도 없는 손익분기점에서 모티브를 딴 앨범이다. 애쓴 만큼 되돌아오지 않는 관계에 더이상 마음과 시간을 쏟지 않겠다는 솔직한 선언을 담았다.

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타이틀곡 '체포하겠어'는 습관성 친절로 자신을 착각하게 만든 상대와의 관계를 끝내겠다는 경고를 담은 일렉트로 팝 장르의 곡이다. 그동안 '너'와의 관계에 집중했던 아일릿이 관계의 변화를 선언한다는 점이 인상적이다.

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민주는 "우리 음악의 강점인 중독성이 극대화된 곡이다. 각 파트마다 달라지는 우리의 표정 연기가 포인트다. 후크한 아일릿이다. 짜증 분노 등 적나라한 감정을 표현한다"라고, 윤아는 "콘셉트가 뚜렷한 곡이라 녹음과 안무 모두 디테일하게 신경썼다"고, 이로하는 "호루라기 안무 등 중독성 넘치는 동작들로 멋진 퍼포먼스를 보여드리겠다"고 자신했다.

그룹 아일릿(ILLIT)이 26일 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 쇼케이스가 26일 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 아일릿 원희가 포토타임을 갖고 있다. 한남동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.26/

원희는 "답답한 관계를 직접 끝내겠다는 경고장 같은 곡이다. 착각할 수밖에 없는 증거들을 가사에 나열했다. 기존 곡들의 이스터 에그도 있어 재미있게 들으실 수 있을 것"이라고 소개했다. 또 "아일릿 코어가 우리의 차별점이다. 한가지 틀에 갇히지 않고 무엇이든 될 수 있고 기대된다는 모든 모습이 아일릿 코어다. 당찬 매력과 중독성 있는 노래가 우리의 매력이다. 이번에도 안 본 사람은 없고 한 번만 본 사람도 없도록 열심히 준비했다"고 소개했다.

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그룹 아일릿(ILLIT)이 26일 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 쇼케이스가 26일 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 아일릿 민주가 포토타임을 갖고 있다. 한남동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.26/

이밖에 이번 앨범에는 아일릿 특유의 몽환적인 매력을 살린 '슈퍼 인 러브', 스피드 개러지 장르의 '모어', 바일레 펑크 장르의 '팝' 등 총 4곡이 수록됐다. 방시혁 하이브 의장은 전곡 크레디트에 이름을 올리며 아일릿의 컴백에 힘을 실었다.

민주는 "앨범 준비할 때 우리가 해외에 있어서 직접 만나뵙지는 못했지만 역대급으로 녹음이 잘됐다고 해주셔서 자신감을 얻었다"고 귀띔했다.

그룹 아일릿(ILLIT)이 26일 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 쇼케이스가 26일 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 아일릿이 멋진 무대를 선보이고 있다. 한남동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.26/

아일릿은 이날 오후 6시 '브레이크 이븐'을 발매한다.

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윤아는 "올해로 데뷔 3년차를 맞았다. 데뷔 초에는 모든 게 익숙하지 않아 조심스러웠지만 이제는 차근차근 경험을 쌓아가며 완성도 높은 무대를 보여드리고 싶어졌다"고, 이로하는 "많은 분들이 우리 음악을 들어주시면 좋겠다. 믿고 듣는 아일릿으로 기억되고 싶다. 이번 앨범을 통해 우리의 위트 있는 당찬 매력에 빠지셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com