'프렌즈팝콘' 출시 10주년…카카오게임즈, 경품 이벤트 마련

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카카오게임즈가 모바일 퍼즐게임 '프렌즈팝콘' 출시 10주년을 맞아 이용자들을 위한 기념 이벤트를 진행한다.

카카오게임즈는 오는 30일까지 '10주년 경품 룰렛 이벤트'를 실시한다. 이용자는 특정 스테이지를 클리어해 얻은 룰렛 티켓으로 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 명품 지갑과 스카프, 커피 머신, 패밀리 레스토랑 식사권, 인게임 아이템 등을 제공한다.

11월 1일부터 13일까지는 '10주년 특별 팝콘 패스'를 운영한다. 단계별 미션을 수행해 20단계를 달성하면 10주년 한정 프레임을 받을 수 있으며, 경품 이벤트에도 자동 응모된다. 응모자 가운데 1명을 추첨해 명품 가방을 증정한다.

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이와 함께 11월 3일까지 매일 접속하면 인게임 아이템 등을 받을 수 있는 이벤트를 진행한다. 11월 7일부터 13일까지는 출시 10주년을 기념하는 한정 프렌즈 캐릭터도 선보인다. 2016년 10월 출시된 '프렌즈팝콘'은 다양한 퍼즐 미션을 해결하며 스테이지를 공략하는 모바일게임이다. 출시 이후 누적 다운로드 1000만건, 누적 플레이 135억회를 돌파했다. 모바일 퍼즐게임 시장에서 10년간 서비스를 이어오며 장기 흥행작으로 자리 잡았다는 점에서 이번 10주년은 의미가 있다.

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카카오게임즈 성영환 사업실장은 "지난 10년간 '프렌즈팝콘'과 함께해 주신 이용자들에게 감사하는 마음으로 10주년 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 일상 속에서 부담 없이 즐기고 기분 좋은 성취감을 느낄 수 있도록 안정적인 서비스를 이어가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com