치어리더 이다혜, 대만 명산 '불법 등반·취사' 논란…과태료 부과 가능성

사진출처=이다혜 SNS, 유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 활동 중인 한국인 치어리더 이다혜(27) 현지에서 관광지관리 규정 위반 논란에 휩싸였다.

출입이 허용되지 않은 장소를 등반하고 취사 행위를 했다는 것이다.

연합신문망 등 대만 매체들에 따르면 타이루거 국가공원관리처는 해당 신고를 접수, 이다혜가 촬영한 영상 속 행위를 확인했다.

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보도에 따르면 이다혜와 촬영팀은 대만 중부의 합환산(허환산) 일대 우링을 찾아 차박 여행을 촬영했다. 영상에는 일행이 바위를 타고 올라가 경치를 감상하는 모습과 주차한 차량 안에서 음식을 조리하는 장면 등이 담긴 것으로 알려졌다.

국가공원관리처는 영상에 등장한 바위 등반 행위가 국가공원 관련 규정에 어긋난다고 판단했다. 촬영을 위해 출입이 허용되지 않은 산길로 들어가거나 바위를 오르면 길을 잃을 위험이 커질 뿐 아니라, 한번 훼손되면 회복하기 어려운 고산 식생에도 피해를 줄 수 있다는 것이다.

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차량 안에서 음식을 조리한 행위도 문제가 됐다. 당국에 따르면 우링 주차장은 캠핑과 취사가 허용된 지정 구역이 아니다. 차량 내부에서 조리했거나 불꽃이 직접 발생하지 않는 전기제품을 사용했더라도 지정되지 않은 장소에서 음식을 조리하거나 숙박하는 행위는 규정에 어긋날 수 있다.

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당시 현장에 있던 순찰팀은 차량 안에서 음식을 조리하던 촬영팀에 중단을 권고했다. 이후 촬영팀은 취사를 멈춘 것으로 전해졌다. 당국은 우링 주차장에서 취사 행위로 과태료가 부과된 사례가 이전에도 있었다고 설명했다.

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타이루거 국가공원관리처는 국가공원법에 따라 관련 규정을 위반한 행위를 적발할 수 있으며, 위반 정도에 따라 최대 3000대만달러(약 12만원)의 과태료가 부과될 수 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com