[공식] 윤하, 14년 함께한 소속사와 정산금 소송…C9 "법원 판단 따를것"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 윤하가 14년간 함께했던 소속사와 이별했다.

윤하 측은 최근 소속사 C9엔터테인먼트를 상대로 미지급 정산금 청구 소송을 제기했다.

윤하 측 법률대리인 법무법인 일로는 26일 "윤하 측은 장기간 이어진 정산금 미지급 문제로 시정을 요구했으나 이행되지 않아, 9월 전속계약 해지를 통보했다"고 밝혔다.

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이어 "윤하는 앞으로도 음악 활동을 이어갈 것"이라며 "C9엔터테인먼트 소속 다른 아티스트와 직원들은 이번 사안과 무관하다"고 덧붙였다.

이와 관련 C9엔터테인먼트는 "윤하와의 전속계약이 종료됐다"고 공지했다.

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다만 "현재 진행 중인 정산금 관련 소송에 대해서는 양측 간 이견이 있는 사항을 법적 절차에 따라 확인하고 있다. 향후 법원의 최종 판단을 존중하고 그 결과에 따라 필요한 의무를 성실히 이행할 예정"이라고 설명했다.

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또 "그동안 윤하가 보여준 음악에 대한 진정성과 열정, 아티스트로서 이뤄낸 수많은 성과에 깊은 감사의 마음을 전한다. 오랜 시간 함께해 온 동행은 마무리되지만 윤하와 함께했던 소중한 시간을 오래도록 간직하겠다. 앞으로 윤하가 새로운 환경에서 더욱 다양한 음악과 활동을 통해 아티스트로서의 역량을 펼쳐 나가기를 진심으로 응원하겠다"고 전했다.

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윤하는 2006년 12월 싱글 '오디션'으로 데뷔, '비밀번호 486' '혜성' '터치' 등의 히트곡을 발표했다. 그는 2012년부터 C9엔터테인먼트 소속 가수로 활동해왔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com