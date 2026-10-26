트루디, 폭탄 발언 "♥이대은 외모 보고 참다가 병 됐다" ('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 트루디가 남편인 전 야구선수 이대은과 갈등을 피하기 위해 감정을 참았다가 병이 생겼다고 털어놨다.

26일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 측은 "트루디가 털어놓은 연애의 속사정"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

이날 이영자는 이대은의 잘생긴 외모를 언급하며 트루디를 향해 "대은 씨 외모면 참고 살아야 하는 거 아니냐"라고 농담을 건넸다. 그러자 트루디는 "그것도 맞다"면서 "참고 살았다가 병이 됐다. 너무 참았다"라고 털어놨다.

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이대은은 "4년 연애 때는 단 한 번도 싸운 적이 없다"라고 하자, 트루디는 "누군가 한 명은 속이 문드러졌겠죠?"라고 밝혔다. 그러면서도 "4년 동안은 진짜 사이 좋았었다"라고 당시 관계를 돌아봤다.

트루디는 "내가 싸우는 걸 되게 싫어한다. 싸움을 피하고 싶다 보니까 말은 해야겠는데 싸움까지 가고 싶지 않다"라면서 4년 동안 싸우지 않았던 진짜 이유를 털어놨다.

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한편, 트루디와 이대은은 2021년 결혼했으며, 지난해 11월 득남했다.

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anjee85@sportschosun.com