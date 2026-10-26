배우냐 걸그룹이냐..김지원vs장원영, 같은 옷 다른 느낌

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 아이브 장원영과 배우 김지원이 같은 원피스를 입고도 서로 다른 매력을 뽐내 화제를 모으고 있다. 장원영은 긴 레이어드 컷으로 사랑스럽고 청순한 분위기를 자아낸 반면, 김지원은 단정한 흑발 단발머리로 우아하면서도 세련된 매력을 드러냈다.

김지원은 지난 25일 서울 성북구 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 열린 팬미팅 '원더랜드'에 참석했다. 이날 김지원은 회색 니트 원피스를 입고 등장해 특유의 단아한 미모를 뽐냈다. 같은 날 장원영 역시 자신의 SNS를 통해 동일한 디자인의 원피스를 착용한 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

두 사람이 선택한 원피스는 시스루 회색 니트 소재에 분홍색 꽃 장식과 프릴 디테일을 더한 디자인이 특징이다. 몸의 실루엣을 따라 자연스럽게 밀착되는 핏에 사랑스러운 장식이 어우러져 여성스러운 분위기를 자아낸다. 같은 의상이지만 각기 다른 헤어스타일과 분위기가 더해지면서 두 사람만의 개성이 뚜렷하게 드러났다.

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장원영은 허리 아래까지 길게 늘어뜨린 브라운 톤의 긴 레이어드 컷으로 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다. 자연스럽게 흐르는 머리카락과 화사한 비주얼이 어우러지며 청순하면서도 인형 같은 분위기를 완성했다. 긴 레이어드 컷과 여성스러운 원피스가 조화를 이루며 장원영만의 청초하고 로맨틱한 스타일링을 완성했다.

반면 김지원은 턱선에 맞춰 단정하게 자른 흑발 단발머리로 장원영과는 또 다른 매력을 선보였다. 목선이 자연스럽게 드러나는 짧은 헤어스타일이 원피스의 디자인과 어우러지며 깔끔하면서도 세련된 인상을 완성했다. 긴 머리와는 또 다른 단발머리 특유의 담백한 분위기가 김지원의 단아한 매력을 더욱 돋보이게 했다.

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김지원은 과한 장식이나 화려한 연출 대신 자연스러운 미소와 차분한 표정으로 특유의 우아한 분위기를 강조했다. 회색 니트 원피스의 여성스러운 디테일 역시 절제된 헤어스타일과 만나 색다른 매력을 발산했다. 장원영이 긴 레이어드 컷으로 사랑스럽고 로맨틱한 분위기를 극대화했다면, 김지원은 흑발 단발머리로 청초하면서도 고급스러운 매력을 부각했다.

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동일한 의상임에도 헤어스타일과 표정, 전체적인 분위기에 따라 전혀 다른 스타일링이 완성됐다는 점도 눈길을 끈다. 장원영은 발랄하면서도 사랑스러운 무드를, 김지원은 차분하면서도 우아한 분위기를 선보이며 각자의 개성을 드러냈다. 두 사람의 서로 다른 스타일링이 비교되면서 같은 옷을 자신만의 방식으로 소화한 패션 감각에도 관심이 쏠리고 있다.