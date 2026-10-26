'양홍원 불륜' 폭로자, 이틀만에 돌연 사과...파장 커지자 입장 번복 '논란'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원을 상대로 불륜 의혹을 제기했던 최초 폭로자가 돌연 입장을 번복하고 사과 메시지를 전해 이목이 집중되고 있다.

지난 23일 양홍원의 사생활을 폭로했던 인물 A씨는 이틀이 지난 25일 개인 계정을 통해 새로운 계정 주소를 알리며 양홍원과 주고받은 내용이라 주장하는 카카오톡 대화 캡처본을 업로드했다.

공개된 대화 속에서 A씨는 "바쁜데 나 때문에 시간 낭비했네. 내가 정신과 약 먹는데 그것 때문에 정신 나갔나 봐요"라며 사과를 건넸다.

Advertisement

이어 "잠깐 자고 일어났다가 바로 다 지웠다", "아직 경찰한테 연락 온 건 없지만"이라고 덧붙였다. 이에 '양홍원'이라는 이름으로 저장된 상대방은 "잘 마무리하자"고 답한 것으로 나타났다.

A씨는 해당 게시물에 "진심으로 미안해, 내가 어떻게 해야 할까"라는 댓글을 남긴 데 이어 추가 스토리 게시물을 통해서도 "미안해... 정말..."이라며 거듭 고개를 숙였다.

Advertisement

앞서 양홍원이 오랜 연인과 결혼식을 올린 지 닷새 만에 "다른 여성과 모텔에 동행했다"며 파장을 일으켰던 A씨가 갑작스럽게 태도를 바꾼 것이다. 하지만 사과의 구체적인 사유나 기존 폭로를 완전히 철회하는 것인지에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않아 의문을 남겼다.

Advertisement

여기에 공개된 카카오톡 대화의 '진위 여부'를 두고도 온라인상에서 갑론을박이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 평소 양홍원의 평소 말투나 스마트폰 사용 성향 등을 언급하며 "조작된 것 아니냐", "AI로 만든 대화 같다"며 의심의 눈초리를 보냈다.

Advertisement

이에 A씨는 "알지도 못하는 대중들이 일일이 반응하기 힘들다. 아이폰을 쓴다"며 주장을 굽히지 않았다.

한편, 양홍원 측은 앞서 제기된 불륜 의혹에 대해 모텔 동행 사실은 인정하면서도 "객실 내 애정 행위는 절대 없었다"며 의혹을 강하게 부인한 바 있다. 또한 A씨가 금전을 목적으로 협박 및 허위 사실을 유포했다고 주장하며, 동행한 여성과 함께 A씨를 상대로 형사 고소에 나선 상태다.

Advertisement

양홍원은 지난 18일 오랜 연인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으며, 논란 이후 두 사람이 서로의 개인 계정을 언팔로우한 사실이 알려져 추가적인 관심을 모으고 있다.

tokkig@sportschosun.com