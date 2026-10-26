강레오, 실업급여로 해외여행간 MZ들에 일침 "일자리 얼마나 많은데, 열받아서 사진 요청 거절"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 강레오 셰프가 실업급여를 받아 해외여행을 떠난 청년들을 향해 쓴소리를 날렸다. 일자리가 없다는 이유로 일을 피하기보다 적극적으로 일할 곳을 찾아야 한다며 자신의 소신을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '주방 18시간 근무 세계 일류 셰프의 하루 [마스터셰프 코리아 강레오]'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 강레오는 자신의 직업관과 함께 과거 일본에서 겪었던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

이날 강레오는 "요즘 힘든 일을 안 하려고 한다"고 운을 뗐다. 이어 과거 일본을 방문했을 당시 목격했던 상황을 떠올렸다.

Advertisement

그는 "예전에 일본에 갔는데 옆에 남자 애들이 실업급여 받아서 놀러 온 거다. '얼마 받았어? 더 받을 수 있대' 이런 얘기하고 있는데 열이 받더라"라고 말했다.

이어 "근데 나중에 '어? 셰프님 사진 좀 찍어주세요'라고 해서 '취직하면 찍어줄게요'라고 했다"고 덧붙였다.

Advertisement

강레오의 솔직한 발언에 제작진이 "성격 있으신 것 같다"고 반응하자, 그는 자신의 생각을 더욱 분명하게 밝혔다.

Advertisement

강레오는 "세금으로 놀러 왔으니 더 싫다. 지금은 다 어렵고 길이 없고 이런 얘기를 하고 있는데 지금 왜 할 게 없냐. 할 게 얼마나 많은데. 감자탕집 가봐라. 할 일이 얼마나 많냐. 일자리 없으면 여기 와서 일하라 그래라. 쉬운 게 어딨냐. 체력이 없으면 체력을 만들어야지"라고 일침을 가했다.

Advertisement

일자리가 없다는 말에 앞서 주변에서 할 수 있는 일을 찾아보려는 노력이 필요하다는 것이 강레오의 주장이다. 특히 감자탕집을 예로 들며 힘든 일이라도 마다하지 않고 도전하는 자세를 강조했다. 체력적으로 부담이 되는 일이라면 이를 감당할 수 있도록 스스로 준비해야 한다는 소신도 드러냈다.

한편 실업급여는 고용보험에 가입한 근로자가 실직한 뒤 재취업을 준비하는 동안 생계 부담을 덜 수 있도록 지원하는 제도다. 구직급여를 받기 위해서는 정해진 수급 요건을 충족해야 하며, 수급 기간에는 실업 상태와 재취업 활동 등을 신고하고 실업 인정을 받아야 한다.

Advertisement

다만 실업급여 제도를 악용한 부정 수급 사례가 발생하면서 수급자의 구직 활동과 제도의 운영 방식 등을 둘러싼 논의도 이어지고 있다. 실업급여는 단순히 실직 기간의 소득을 보전하는 데 그치는 것이 아니라, 구직자가 생활 안정을 유지하면서 다시 일자리를 찾을 수 있도록 돕는 데 목적이 있기 때문이다.

해외 체류 자체가 일률적으로 부정 수급에 해당하는 것은 아니지만, 해외에 머무르면서 본인이 해야 할 실업 인정 신청을 타인에게 대신하도록 하거나 실제로 재취업 활동을 하지 않고 관련 내용을 허위로 신고하는 경우에는 문제가 될 수 있다. 실업급여를 받는 동안에는 정해진 절차에 따라 본인의 실업 상태와 재취업 활동을 정확하게 신고해야 한다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com