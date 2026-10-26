스마일게이트, AGF서 '카제나' 1주년·'미래시' 데뷔전

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스마일게이트가 국내 최대 서브컬처 축제인 'AGF 2026'에서 기존 흥행작의 서비스 1주년과 신작 알리기에 나선다. '카오스 제로 나이트메어'(카제나)로 기존 이용자와의 접점을 넓히는 한편, 출시를 앞둔 '미래시: 보이지 않는 미래'(미래시)를 통해 잠재 이용자 확보에 나서는 모습이다.

스마일게이트는 오는 12월 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 'Anime X Game Festival 2026'에 '카제나'와 '미래시'를 출품한다고 26일 밝혔다.

슈퍼크리에이티브가 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG '카제나'는 올해 서비스 1주년을 맞았다. 현장에서는 1주년 테마곡 라이브 공연과 DJ쇼, '카시우스' 특별 공연을 비롯해 개발진 참여 프로그램을 진행한다.

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지난 21일에는 1주년 업데이트를 통해 신규 시즌과 시즈널 전투원 '로스바이세'를 추가했다. 오는 12월 2일까지 진행하는 기념 이벤트 '악몽제'에서는 총 70회의 무료 구출 기회와 5성 전투원·파트너 선택권, 크리스탈 1600개 등을 제공한다.

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출시를 앞둔 '미래시'는 AGF를 통해 게임의 세계관과 캐릭터를 알린다. 김형섭(혈라) 아트 디렉터가 참여한 수집형 RPG로, 실시간 턴제 전투와 시간을 소재로 한 세계관이 특징이다. 현장에서는 코스프레 무대와 체험 이벤트를 운영할 예정이다.

'미래시'는 지난 9월 '도쿄 게임쇼 2026'에서도 전투 중 촬영한 캐릭터를 피규어처럼 꾸미는 콘텐츠를 선보였다. 현재 공식 페이지에서 사전예약을 진행하고 있다.

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서비스 1주년을 맞은 게임과 출시를 준비 중인 신작을 한자리에 내세운다는 점에서 이번 AGF는 스마일게이트가 기존 이용자와의 소통을 강화하는 동시에 신작의 초기 인지도를 확보할 기회가 될 것을 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com