'日 부도칸 최단기간 입성' 바이비, 26일 한국어 번안곡 발매

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[스포츠조선 백지은 기자] '일본 대세' 바이비가 한국 팬들을 위한 특별 선물을 공개한다.

바이비는 26일 오후 6시 '하나마루'와 '가챠' 한국어 버전을 발매한다.

'하나마루'는 잘 풀리는 날도, 뜻대로 되지 않는 날도 스스로에게 '참 잘했어요'라는 칭찬을 건네자는 메시지를 담은 따뜻한 응원송이다. 지난 5월 일본 발매 당시 빌보드 재팬 '히트시커스 송' 차트 1위에 오른 히트곡이다.

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'가챠'는 청춘의 자유로움과 싱그러운 매력을 녹여낸 경쾌한 댄스 팝 장르의 곡이다. 청량한 기타 사운드와 감각적인 신스, 중독성 강한 멜로디가 듣는 귀를 사로잡는다.

바이비는 김미정 프로듀서가 설립한 신생 레이블 리엠제이의 첫 번째 아티스트다. 그룹명 바이비는 '보야지 인투 브라이트 유스'의 약자로 '빛나는 청춘으로의 여정'이란 의미를 담았다. 이오 렌키 아키토 료하 코타로 등 서로 다른 개성의 다섯 멤버가 하나의 팀으로 성장해 나가는 과정을 바이비만의 음악과 퍼포먼스로 풀어낸다.

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이들은 지난 3월 일본 프리 데뷔 디지털 싱글 '코이니오치타라'를 발표하며 눈도장을 찍었다. 영화 '러브레터'를 연출한 세계적인 거장 이와이 ??지가 20여년 만에 신인 그룹의 뮤직비디오 연출을 맡아 유튜브 조회수 1000만뷰를 돌파하며 화제를 모았다. 이후 두 차례 디지털 싱글을 발표한 바이비는 6월 첫 피지컬 싱글 '미라클 : 더 퍼스트 라이트'로 정식 데뷔했다. 이 앨범은 오리콘 주간 싱글 랭킹 5위에 올랐다.

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이런 인기에 힘입어 바이비는 8월 31일, 데뷔 68일 만에 일본 도쿄 부도칸에서 데뷔 쇼케이스 '바이비 랜드'를 개최했다. 일본 부도칸은 일본에서 메이저로 입성했다는 상징이 되는 '꿈의 무대'다. 부도칸 공연을 성사시키면 돔 투어와 스타디움 투어로 진입할 수 있다는 흥행력을 판단하는 척도가 된다. 그런데 바이비는 데뷔 68일, 일본 아티스트 사상 최단기간 부도칸 입성이란 기록을 세운 것이다.

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이들은 앞서 한국에서 버스킹 공연을 진행, 팬들과 직접 만난데 이어 한국어 음원 발매와 프로모션을 통해 한국 팬들과의 접점을 한층 넓힌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com