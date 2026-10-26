'억대 결혼식' 이아영, ♥심규덕과 혼인신고 없이 '2세 계획' 깜짝 고백

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[스포츠조선 김수현기자] MBN '돌싱글즈' 출신 이아영이 변호사 심규덕과 결혼 두 달 만에 2세 계획을 공개했다.

지난 25일 이아영은 SNS를 통해 팬들과 소통하며 혼인신고와 자녀 계획에 대한 질문에 솔직하게 답했다.

먼저 '혼인신고 하셨냐'는 질문에 이아영은 "아니요. 아무 생각이 없습니다"라고 답했다.

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혼인신고 시점에 대해서는 "1년 뒤?"라고 말하면서도 "사실 딱히 안 정했다"고 덧붙였다. 이어 남편 심규덕을 태그해 눈길을 끌었다.

1991년생으로 올해 36세인 이아영은 2세 계획도 밝혔다. 그는 "12월부터 엽산 같이 먹기로 했다. 노산 노산"이라고 답했다. 구체적인 임신 계획을 언급하며 남편과 함께 준비에 나설 뜻을 내비친 것.

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이아영과 심규덕은 각각 MBN '돌싱글즈1'과 '돌싱글즈5'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 서로 다른 시즌에 출연했던 두 사람은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 지난 8월 23일 서울 강남구의 한 예식장에서 결혼식을 올렸다.

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특히 약 1억 원을 들인 결혼식으로 화제를 모았다. 이후 이아영은 예상보다 많은 하객이 참석하고 축의금도 많이 들어와 억대 결혼식 비용을 치르고도 축의금이 남았다고 밝혀 관심을 끌었다.