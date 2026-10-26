'뇌졸중 의혹' 이경규, 건강 이상설 직접 해명 "흉통 심한데 이상 없다더라"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이경규가 최근 건강 이상설에 휩싸였던 가운데, 오랜 시간 앓아온 공황장애로 현재까지 약물 치료를 받고 있다고 고백했다.

지난 25일 방송된 EBS1 '시대목격'은 '현역 이경규' 편으로 꾸며져 데뷔 46년 차 이경규의 방송 인생을 조명했다.

이날 이경규는 공황장애를 처음 진단받았던 당시를 떠올리며 "촬영 중에 병을 얻었다. 가슴 통증이 너무 심한데 어느 병원에 가도 검사하면 문제가 없다고 하더라"고 털어놨다.

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이어 "가슴이 두근두근하고 식은땀이 났다"며 우연히 찾은 정신과에서 공황장애 진단을 받았다고 밝혔다.

특히 이경규는 현재까지도 치료를 이어가고 있다고 고백했다. 그는 "육체의 변화는 어쩔 수 없다. 받아들이기에는 내 정신이 허락하지 않는 것 같다"며 "지금도 사실 약을 못 끊는다. 치료하고 있다"고 말했다.

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앞서 이경규는 지난 5월에도 건강 이상설에 휩싸인 바 있다. 당시 유튜브 채널 '갓경규'에 공개된 영상에서 평소보다 발음이 어눌해졌다는 반응이 나오면서 일부 누리꾼들 사이에서 뇌졸중 가능성까지 거론됐다.

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이에 소속사 측은 장시간 이어진 촬영으로 일시적인 컨디션 난조를 겪었을 뿐 건강에는 문제가 없다고 해명했다. 이후 이경규 역시 유튜브 방송에서 목이 쉰 탓에 말투가 달라진 것이라며 건강 이상설을 직접 부인했다.

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한편 이날 이경규는 공황장애 치료를 이어가는 상황에서도 방송을 향한 열정을 드러냈다. 그는 80세가 되어서도 카메라 앞에서 시청자들에게 웃음을 전하고 싶다는 바람을 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com