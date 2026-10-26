웹젠, '디겜폭: LAST STAGE' 티저 공개…지스타서 첫 시연

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웹젠이 인기 네이버웹툰을 원작으로 한 신작 게임 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'(디겜폭: LAST STAGE)의 티저 영상을 공개하고 본격적인 신작 알리기에 나섰다. 오는 11월 열리는 지스타 2026에서 첫 시연을 진행하며 게임의 핵심 콘텐츠를 선보일 예정이다.

웹젠은 신작의 공식 유튜브 채널을 개설하고 1분 40초 분량의 티저 영상을 공개했다고 26일 밝혔다. '디겜폭: LAST STAGE'는 웹젠 자회사 웹젠크레빅스가 개발중인 전략 게임으로, 2027년 출시를 목표로 하고 있다. 네이버웹툰의 인기 작품 '디펜스 게임의 폭군이 되었다'를 원작으로 하며, 오는 11월 19일부터 열리는 지스타 2026 B2C관에서 관람객에게 처음으로 공개된다.

이번 영상에서는 웹툰 속 가상 게임을 끝까지 공략한 주인공이 게임 속 세계에 빙의하는 초반 이야기를 확인할 수 있다. 3D 그래픽과 수작업으로 제작한 디오라마 픽셀아트를 결합한 캐릭터 표현도 특징이다.

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게임은 원작의 '탐사-방어전-영지 경영' 구조를 파티 구성과 전술 운영 중심의 시스템으로 재구성했다. 탱커와 딜러 등 캐릭터별 역할에 따른 배치 전략에 직접 지휘 요소를 더해 전략성을 강조했다. 언리얼 엔진 5 기반 3D 그래픽으로 세계를 구현하면서 캐릭터는 픽셀 단위로 작업한 디오라마 픽셀아트로 표현해 시각적 차별화도 꾀했다.

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웹젠은 공식 유튜브 채널에 이어 X(옛 트위터) 등 공식 SNS 채널도 개설해 지스타 참가 일정과 이벤트 등 관련 정보를 전달할 예정이다. 27일부터는 채널 개설 기념 이벤트를 진행하며, 채널을 팔로우하고 게시글을 인용한 이용자 가운데 추첨을 통해 지스타 초대권을 제공한다.

웹툰 IP를 활용한 게임이 잇따르는 가운데 '디겜폭: LAST STAGE'는 원작의 서사와 전략 요소를 실제 플레이 경험으로 어떻게 구현하느냐가 관건이 될 전망이다. 지스타 시연은 원작 팬뿐 아니라 전략 게임 이용자들의 반응을 확인할 첫 시험대가 될 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com