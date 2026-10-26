양홍원♥원현주, 결혼식 한달 전 갈등 있었다.."집 잘 안들어와 싸워" 과거 냉전 고백 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 아내 원현주가 과거 남편의 부재로 인한 서운함을 털어놓았던 발언이 재조명되고 있다.

지난 10일 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에는 '하루 종일 울면서 육아하는 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

당시 양홍원은 아내 원현주와 냉전을 겪었던 사실을 고백했다. 그는 "제가 집에 잘 안 들어오니까 현주가 안 되겠다 싶어서 브레이크를 건 거다"라고 이야기했다. 바쁜 일정으로 집을 자주 비우면서 아내와 갈등을 빚었고, 결국 원현주가 먼저 문제를 짚고 넘어갔다는 설명이다.

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원현주는 당시의 심경을 솔직하게 털어놨다. 그는 "(양홍원이 바빠서) 연락을 안 받고, 난 루아랑 있으니 괜찮은 척하다 보면 화가 난다. 이런 식으로 가다간 안 되겠다 싶어 브레이크를 걸었다. 루아도 느낌이 달라진다. (남편의) 빈자리를 느끼는 것 같다"라며 속상한 마음을 드러냈다.

이어 두 사람이 어떻게 화해했는지에 대한 질문에도 답했다. 원현주는 "아빠가 안 들어오면 루아가 아빠를 보고 싶어 한다. 그럼 영상통화하는 것도 점점 안 된다"며 "(싸우는 이유가) 루아와의 관계가 제일 컸다. 그때 남편이 그 말을 이해하면서 되게 미안해했다"고 말했다.

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남편과의 갈등에서 가장 큰 부분을 차지했던 것은 딸 루아와 아빠의 관계였다는 것. 아빠를 기다리는 딸의 마음을 생각하면 부부 사이의 문제를 더 이상 가볍게 넘길 수 없었다는 취지다. 양홍원 역시 원현주의 이야기를 이해하고 미안한 마음을 전하면서 갈등을 풀어나간 것으로 보인다.

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원현주는 딸을 향한 애틋한 마음과 함께 남편에게 바라는 점도 전했다. 그는 "루아가 아빠를 너무 보고 싶어 한다. (양홍원이) 지켜줬으면 하는 건 단 하나다, 영상통화다. 그리고 희망 사항은 루아 앞에서 우리가 안아주고 뽀뽀하고 애정 표현 많이 하는 것. 원래 평소에 많이 한다"라고 말했다.

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그러면서 "엄마랑도 시간이 적어지다 보니 루아가 의기소침한 게 느껴졌었다. 더 노력을 해야겠다 싶었다"라고 덧붙였다. 바쁜 일상 속에서 가족과 함께하는 시간이 줄어들면서 딸의 감정에도 변화가 생긴 것을 느꼈고, 이를 위해 부부가 더 노력해야겠다고 생각했다는 것이다.

영상 공개 당시에는 음악 작업으로 바쁜 남편을 향한 애정 섞인 하소연으로 받아들여졌지만, 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸이면서 해당 발언도 다시 주목받고 있다. 일부 네티즌은 양홍원이 집에 자주 들어오지 않았다는 점과 원현주가 남편에게 바라는 사항으로 영상통화를 꼽았다는 점에 주목하며, 가족과 함께하는 시간이 부족했던 것 아니냐는 반응을 보이고 있다.

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양홍원과 원현주는 8년간의 교제 끝에 지난 10월 18일 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 얻은 딸을 슬하에 두고 있다. 오랜 연애 끝에 부부의 연을 맺은 두 사람은 육아 일상을 공개하며 대중과 소통해 왔다.

그러나 결혼식을 올린 지 불과 5일 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 불륜 의혹에 휩싸였다. 양홍원의 소속사는 해당 여성과 동행한 사실은 인정하면서도 애정 행위는 없었다고 해명했다. 아울러 온라인에 확산된 폭로 내용에 허위 사실이 포함돼 있다고 밝혔다.

당시 양홍원과 동행한 여성 A씨 역시 SNS를 통해 폭로자의 주장이 사실과 다르다고 반박했다. A씨는 폭로자 B씨가 금전을 요구하며 협박했다고 주장하고, 관련 대화 내용을 공개하며 자신의 입장을 전했다.

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양홍원의 소속사 측은 폭로자 B씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소한 상태다. 당사자들의 주장이 엇갈리는 가운데 관련 논란은 이어지고 있다.