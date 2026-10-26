양홍원 폭로자, 걷잡을 수 없는 '진흙탕전'..."허위 신고자들 고소"

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹을 제기했던 최초 폭로자가 계속되는 허위 신고로 인해 경찰이 출동하는 등 곤혹스러운 처지에 놓였다며 법적 대응을 시사했다.

지난 23일, 양홍원의 사생활을 폭로했던 인물 A씨는 지난 25일 개인 계정을 통해 현장에 출동한 경찰관들의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 사진과 함께 A씨는 "이젠 밖에서 편하게 밥도 못 먹을 판이다. 나 수배자 아니니까 그만 좀 신고해달라"며 분통을 터뜨렸다.

이어 A씨는 자신을 향해 잇따른 신고를 넣은 대상을 향해 "정보 공개를 청구한 뒤 역으로 고소할 예정이다. 거듭 말하지만 나는 수배자가 아니라 피해자"라고 강조하며 강경한 법적 조치를 예고했다. 다만 경찰이 출동하게 된 구체적인 경위나 신고 내용의 상세 내역은 아직 알려지지 않았다.

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앞서 A씨는 지난 23일 자신을 양홍원의 지인이라고 소개하며 "이제 막 결혼식을 올린 새신랑이 다른 여성과 모텔에 갔다"는 주장과 함께 관련 사진을 폭로해 큰 파장을 일으켰다.

이에 양홍원 소속사 AP 알케미 측은 "폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 짜깁기된 허위"라며 즉각 반박에 나섰다. 소속사에 따르면, 당시 만취 상태였던 양홍원이 잠잘 곳을 찾아야 하는 상황에서 A씨가 강제로 지정한 모텔로 이동하게 되었고, 갈 곳이 없던 동행 여성도 부득이하게 함께 들어갔다는 것이다. 이어 "양홍원은 방에 들어가자마자 곧바로 잠이 들었고, 여성은 그를 깨우려다 여의치 않아 오히려 A씨에게 도움을 요청해 함께 귀가했다"고 해명했다.

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또한 양홍원 측은 A씨가 금전을 목적으로 협박을 일삼았다고 주장하며 공갈 및 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 형사 고소했다고 밝혔다. 당시 모텔에 함께 있던 여성 역시 부적절한 관계는 전혀 없었다며 억울함을 호소했다.

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한편, 양홍원은 Mnet '고등래퍼' 우승 출신으로, 모델 출신 원현주와 지난해 11월 딸을 얻은 데 이어 지난 18일 뒤늦은 결혼식을 올렸다. 그러나 결혼 일주일도 채 되지 않아 터져 나온 사생활 논란과 이어진 폭로전으로 인해 대중의 큰 이목이 쏠리고 있다.

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tokkig@sportschosun.com