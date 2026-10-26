"가사도우미 안쓴게 자랑?"..손태영, 악플에 직접 댓글 '정면 돌파' [SC이슈]

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손태영이 미국에서 6년간 가사도우미 없이 두 자녀를 키워온 일상을 공개한 뒤 일부 네티즌들의 부정적인 반응에 직접 댓글을 남겼다.

손태영은 지난 25일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'을 통해 미국에서 가사도우미를 고용하지 않고 청소와 빨래, 식사 준비는 물론 두 자녀의 이동까지 직접 책임져 왔다고 밝혔다. 그는 주말에는 쉬어야 평일에 다시 아이들을 돌볼 수 있다며 솔직한 고충을 털어놓기도 했다.

해당 내용은 SNS 이슈 계정 등을 통해 소개됐다. 그러나 일부 네티즌들은 "그게 대단한 건가? 다른 주부들도 다 혼자서 한다", "당연한 거다"라며 부정적인 반응을 보였다.

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이에 손태영은 직접 댓글을 남겨 자신의 발언에 대한 오해를 바로잡는 한편, 해당 반응에 불편한 기색을 드러냈다.

이후 손태영은 자신의 SNS에 딸과 함께 할로윈 축제를 즐기는 일상 사진을 공개했다. 이를 본 한 팬은 앞선 반응을 의식한 듯 "쓸데없는 말에 에너지 낭비하지 마세요. 늘 팬으로서 유튜브 잘 보고 있습니다. 엄마로서의 삶 너무 멋있고 재밌게 보고 있어요^^"라며 응원의 메시지를 전했다. 손태영은 해당 댓글에 '좋아요'를 누르며 팬의 응원에 화답했다.

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앞서 손태영은 유튜브를 통해 평일에는 가족들을 위해 직접 식사를 준비하지만, 주말에는 배달 음식을 이용한다고 밝혔다. 그는 "주말은 아이들이 자기가 먹고 싶은 걸 시켜 먹는 거다. 엄마는 주말에 쉬어야 한다"며 주말만큼은 자신을 위한 휴식 시간을 갖는다고 설명했다.

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가사도우미를 고용한 적이 있느냐는 질문에도 솔직하게 답했다. 제작진이 뉴저지에서 가사도우미를 쓰는 가정이 있는지 물으며 손태영은 이용하지 않는 것 아니냐고 묻자, 그는 "(이모님 쓰는 집) 있겠지. 하지만 난 한 번도 안 썼다"고 말했다.

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제작진은 청소와 빨래, 식사 준비까지 모두 혼자 해온 손태영을 향해 대단하다고 감탄했다. 이에 손태영은 "거기에 라이드까지 했다. 6년을 그렇게 한 거지"라며 집안일뿐 아니라 아이들의 이동까지 직접 책임져 왔다고 밝혔다.

그러면서 손태영은 주말에 쉬어야 하는 이유도 덧붙였다. 그는 "나도 이제 나이가 47살인데 토, 일은 쉬어야 내가 월요일부터 애들 케어 다 하고 다시 할 수 있다"며 "안 그러면 힘들어서 못 한다"고 털어놨다.

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한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 이어가고 있다.

jyn2011@sportschosun.com