"저는 괜찮습니다"…윤하, 소속사와 '9억 5천만원 정산금 분쟁' 속 첫 심경 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 윤하가 소속사와 약 9억5천만원 규모의 정산금 소송을 벌이는 가운데 직접 심경을 밝혔다.

윤하는 26일 자신의 계정에 "지난 9월 씨나인과의 전속계약을 종료했다. 몇 가지 남은 문제들은 법이 정한 절차 안에서 정리해 나갈 예정"이라고 적었다.

이어 "반갑지 않은 일이 생기긴 했지만, 하나씩 정리하며 여러분을 만나러 가겠다"며 "기다려 주셔서 감사드리고 좋은 음악과 무대로 꼭 보답하겠다"고 팬들에게 인사를 전했다.

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소속사 씨나인이엔티의 다른 아티스트와 직원들을 향한 당부도 덧붙였다.

윤하는 "씨나인 소속 아티스트들과 직원분들은 이번 일과 무관하다. 이 점을 헤아려 주시면 감사하겠다"고 했다. 글은 "저는 괜찮습니다"라는 말로 마무리했다.

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앞서 이날 윤하의 법률대리인 법무법인 일로는 윤하와 씨나인이엔티(C9엔터테인먼트)의 전속계약 종료 사실을 알렸다.

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윤하 측은 장기간 정산금이 지급되지 않아 시정을 요구했지만 문제가 해결되지 않았고, 이에 지난 9월 전속계약 해지를 통보했다고 밝혔다.

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소속사도 계약 해지 효력이 9월 14일 발생한 사실을 인정했다는 게 윤하 측 설명이다.

윤하는 지난 6일 소속사를 상대로 전속계약 효력 부존재 확인 및 정산금 지급 청구 소송을 제기했다. 청구 규모는 약 9억5000만원이다.

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같은 날 전속계약 효력정지 가처분도 신청했으며, 26일 법원에서는 양측이 참석한 가운데 심문기일이 진행됐다.

씨나인이엔티 역시 공식 입장을 통해 윤하와의 전속계약 종료 사실을 알렸다.

소속사는 "현재 진행 중인 정산금 관련 소송에 대해서는 양측 간 이견이 있는 사항을 법적 절차에 따라 확인하고 있다"며 "법원의 최종 판단을 존중하고 그 결과에 따른 의무를 이행하겠다"고 밝혔다.

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윤하는 2012년부터 씨나인이엔티와 인연을 이어왔으며, 지난해 1월 재계약을 맺었다. 약 14년간 이어진 동행은 정산금 문제를 둘러싼 갈등 끝에 마무리됐다.

2006년 데뷔한 윤하는 '비밀번호 486', '기다리다', '오늘 헤어졌어요', '오르트구름', '사건의 지평선' 등 여러 히트곡으로 사랑받았다. 지난 2025년 3월에는 과학 크리에이터 과학쿠키로 활동 중인 이효종과 결혼 소식을 전했다.

narusi@sportschosun.com