"지누션 대박 났는데 과장급 벌이"…션, 200억 매출 사업까지 무너졌다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 션이 그룹 지누션으로 큰 인기를 얻었지만 실제 수입은 기대만큼 많지 않았다고 털어놨다.

의류 사업으로 매출 200억 원을 올렸을 때도 재고 부담과 재투자 탓에 개인적으로 가져간 돈은 거의 없었고, 사업은 결국 무너졌다고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에는 '"새벽에 기도했는데 그날 저녁 응답이 왔어요"｜정혜영이 하나님을 믿게 된 계기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 션은 지누션 활동 당시의 수입과 의류 사업 실패 경험을 전했다.

이성미가 "돈도 없이 살다가 갑자기 돈이 들어오면 흥분하지 않느냐"고 묻자 션은 "지누션으로는 돈을 많이 벌지 못했다"고 답했다.

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그는 "활동하는 기간과 활동하지 않는 기간을 통틀어 나눠보면 웬만한 회사 과장급 정도였다"며 "그때는 방송을 안 하면 아무것도 벌어들이는 게 없는 구조였다"고 설명했다.

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의류 사업도 순탄치 않았다. 션은 1998년 말 사업이 잘됐을 때 전국 매장이 40개를 넘었고, 2001년쯤 매출이 200억 원까지 올랐다고 밝혔다. 그러나 재고 부담이 컸고, 이익을 다시 사업에 투자해야 해 자신이 가져간 돈은 거의 없었다고 했다.

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코스닥 상장도 준비했지만 뜻대로 되지 않았다. 션은 상장 후 보유 지분을 현금화했다면 수십억 원을 손에 쥘 수도 있었다고 회상했다.

하지만 세컨드 브랜드를 시작한 뒤 사업이 어려워졌고, 통 넓은 바지에서 스키니진으로 유행이 바뀌면서 사업은 무너졌다.

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그는 "젊은 나이에 큰돈을 만졌다면 좋은 차를 사고 그랬을 것"이라며 "그 돈을 만지지 않았기 때문에 중심을 지킬 수 있었던 것 같아 감사하다"고 말했다.

기부를 시작한 계기는 정혜영과의 결혼이었다.

션은 결혼 다음 날 아내에게 하루 만 원씩 기부하며 살자고 제안했고, 두 사람은 이를 시작으로 나눔을 이어왔다고 밝혔다.

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첫 부부 광고 수익도 전액 기부했으며, 통장에 돈이 없을 때도 기부를 결심하면 광고나 행사가 들어와 나눌 수 있었다고 전했다.

narusi@sportschosun.com