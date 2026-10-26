"모텔 도망 절대 안 돼"…풍자, '코골이 지옥' 경고에 한혜진·엄지윤 긴장

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[스포츠조선 김준석 기자] ] 방송인 풍자가 상상을 초월하는 '코골이 경고'로 한혜진과 엄지윤을 공포에 떨게 만들었다.

26일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '2박 3일 벌칙 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한혜진, 풍자, 엄지윤은 제주도로 떠나 한 치의 양보도 없는 살벌한 복불복 일정을 소화했다.

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바닷가와 공공장소 분수대 입수 벌칙을 마친 세 사람은 녹초가 된 몸을 이끌고 마침내 숙소에 도착했다.

하지만 숙소에 들어서자마자 또 다른 난관이 기다리고 있었다. 방 안에는 침대가 단 하나뿐이었고, 바닥에 깔 수 있는 2인용 토퍼 세트만 구비돼 있었던 것.

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이에 침대 취침자를 정하기 위한 긴장감이 감돌자, 풍자는 비장한 표정으로 폭탄 발언을 던졌다.

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풍자는 "중요한 게 있다. 나랑 걸리시면 내 코골이를 밤새 다 받아주셔야 한다. 이거 진짜 벌칙이다"라며 살벌한 하룻밤을 예고했다.

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이어 세 사람은 "새벽 탈출은 절대 없다. 옆 모텔로 도망가기 없다. 무조건 끝까지 자야 한다"라며 도주 원천 차단 조건을 내걸었다.

풍자의 무시무시한 '코골이 지옥' 경고에 방 안은 발칵 뒤집혔다.

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엄지윤은 침대를 차지하면 풍자 옆자리에서 자야 할 수도 있다는 위기감에 "난 무조건 진다. 전 혼자 토퍼에서 자고 싶다. 언니 둘이 같이 자라"며 필사적으로 패배를 자처해 폭소를 유발했다.

한혜진 역시 풍자의 옆자리를 피하고자 잔뜩 긴장한 채 가위바위보에 몰입해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 이날 세 사람은 제작진 전체의 저녁 식사비와 통대관한 볼링장 비용을 걸고 피 튀기는 내기 승부를 이어가며 역대급 웃음을 선사했다.

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narusi@sportschosun.com