"돌잔치에 서태지와 아이들 총출동"…지연수, '난 알아요' 시절 매니저가 외삼촌

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[스포츠조선 김준석 기자] 지연수가 서태지와 아이들의 매니저였던 외삼촌과 얽힌 가족 인연을 공개했다.

사촌 동생의 돌잔치에 그룹 멤버들은 물론 부모들까지 참석했다는 사연이다.

26일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '새 알바 시작...서태지와 아이들과의 특별한 인연 최초 공개![오빠 잘 지내시죠?]'라는 제목의 영상이 올라왔다.

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영상에서 지연수는 "우리 외삼촌이 서태지와 아이들 매니저였다"고 밝혔다. '난 알아요'로 인기를 얻던 시절부터 은퇴와 컴백 때까지 함께했다는 설명도 이어졌다.

지연수는 사촌 동생에게 "네 돌잔치 때 멤버들도 다 오고, 멤버들의 부모님들도 다 왔었다"고 전했다. 뜻밖의 인연에 함께 있던 이들은 놀라움을 드러냈다.

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이날 지연수는 사촌 동생이 운영하는 옷가게에서 새 아르바이트도 시작했다. 상품 수량을 확인하고 옷의 실밥을 정리해 스팀을 하는 등 업무를 배운 그는 "식당에서 일할 때는 몰랐는데 예쁜 옷을 계속 보니 기분이 좋다"고 말했다.

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과거 곰탕집에서 일했던 기억도 꺼냈다. 지연수는 "깍두기와 고기 삶는 냄새가 몸에 너무 심하게 배었다"며 "아들이 나를 그 냄새로 기억할까 봐 슬펐다"고 털어놨다. 옷가게에서 일하면 그런 걱정이 없어 좋다고도 했다.

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narusi@sportschosun.com