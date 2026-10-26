'132억 사기 이혼' 정가은, 결혼반지 팔려다 날벼락 "티파니 사칭 제품"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정가은이 이혼 후 보관해 온 결혼반지를 처분하려다 뜻밖의 감정 결과를 접했다.

26일 정가은의 유튜브 채널에는 '10년 만에 처음 알게 된 정가은 결혼반지의 비밀..'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 정가은은 금을 팔아 새로운 주얼리를 구매하기 위해 서울 종로와 남대문 시장을 찾았다. 집에 보관해 둔 금붙이들을 정리하던 중 결혼반지도 감정받기로 했다. 제작진이 "결혼 반지 이제 파시는거냐"고 묻자 정가은은 "가지고 있으면 뭐하냐. 결혼하고 1년만에 이혼해서 반지도 안 꼈다"고 솔직하게 말했다.

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하지만 감정 결과는 예상과 달랐다. 반지에는 명품 브랜드 티파니 각인이 새겨져 있었지만, 감정사는 정품 티파니 제품과 각인이 일치하지 않는다며 정품이 아닐 가능성이 90% 이상이라고 설명했다. 감정사는 "티파니를 사칭한 제품같다"고 말했다. 백금, 다이아몬드 자체는 맞지만 감정서가 없어 정확한 감정이 필요하다는 설명도 덧붙였다.

이에 정가은은 "짜증난다"면서 허탈해했다. 이어 중고 명품 매장에 반지를 맡겼다가 다시 찾아온 경을 털어놨다. 정가은은 "결국 다 이게 진짜가 아니어서"라며 아쉬움을 드러냈다.

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특히 정가은은 양육비를 받지 못한 상황도 언급했다. 그는 "양육비도 못 받고, 이거 팔아서 빨리 양육비로 대신하려고 하는데.."라고 말해 안타까움을 자아냈다.

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정가은은 과거 생활고로 힘들었던 시기도 떠올렸다. 제작진이 생활고 때문에 힘들었을 때도 반지를 팔지 않고 가지고 있었던 이유를 묻자 그는 "그때는 우울증이 심해서 아무 생각이 없었다"며 "그때 감정받으러 왔으면 더 우울해지지 않았겠냐"고 털어놨다.

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이후 정가은은 보관 중이던 금과 은 장신구 일부를 정리하고 새로운 반지를 제작하기로 했다. 금값이 오를 가능성을 고려해 일부 금은 당장 팔지 않고 보관하기로 했으며, 남대문 시장에서는 팔찌와 목걸이 등 다양한 액세서리를 구매하며 쇼핑을 즐겼다.

한편 정가은은 지난 2018년 이혼 후 홀로 딸을 키우고 있다. 전 남편은 정가은 명의를 도용해 660회에 걸쳐 132억원을 갈취한 것으로 알려졌으며, 정가은은 전 남편을 사기 혐의로 고소했다.

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jyn2011@sportschosun.com