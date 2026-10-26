풍자, 37kg 빼고 얼굴 확 달라졌는데..오사카서 "2.2kg 찔 듯" 폭소

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 37kg 감량 후 일본 오사카를 찾아 먹방부터 이색 마사지 체험까지 즐겼다.

26일 풍자의 유튜브 채널에는 '일본에만 있는 역대급 리프팅 마사지. 오사카 맛집여행'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 풍자는 매니저 등 지인들과 함께 1박 2일 일정으로 오사카를 찾았다. 도착하자마자 돈가스 맛집으로 향한 그는 돈가스에 와사비와 명란을 곁들여 먹으며 만족감을 드러냈다. 풍자는 "이번 오사카 여행은 2.2kg 정도 찌지 않을까 싶다. 저희 일정은 1박 2일이다. 하루만에 2.2kg 가뿐하게 찔 것 같다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 직접 타코야키를 만들어 먹는 체험에도 나섰다. 풍자는 처음에는 능숙하지 않은 모습을 보였지만 이내 능숙하게 타코야키를 완성하며 즐거워했다. 그는 "은근히 재밌다"면서도 "그냥 사 먹어라. 너무 오래 걸린다"고 솔직한 반응을 보였다.

이번 여행에서 풍자가 특히 기대했던 것은 일본의 이색 샴푸 마사지였다. 그는 "오사카의 이것 때문에 왔다고 해도 과언이 아니다. 쇼츠를 보고 이분을 너무 만나고 싶었다"고 기대감을 드러냈다.

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샴푸와 두피 마사지가 시작되자 풍자는 연신 시원하다는 반응을 보였다. 얼굴 마사지까지 이어지는 과정에서 놀라움을 감추지 못했고, 체험을 마친 뒤에는 "스트레스가 날아가는 것 같다", "며칠이나 지난 피로가 싹 빠졌다"고 만족감을 드러냈다.

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한편 풍자는 최근 약 1년 5개월 동안 37kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com