'기내민폐 논란' 박수홍·김다예, 이번엔 딸 두고 여행.."육아 탈출" 환호

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍·김다예 부부가 딸 재이를 두고 뉴질랜드로 떠나 육아에서 벗어난 자유 시간을 만끽했다.

26일 박수홍의 유튜브 채널에는 '아빠 박수홍 뉴질랜드로 떠나다! 재이는..? 엄마 아빠만 여행 간다고 했더니 재이의 반응은? | 여행 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박수홍·김다예 부부는 "자유 부부가 될 기회가 왔다. 한 업체와 협업할 기회가 생겨 뉴질랜드에 간다"고 밝혔다.

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이번 여행에는 딸 재이가 동행하지 않았다. 재이는 조부모의 돌봄을 받기로 했고, 부부는 오랜만에 둘만의 여행을 떠났다.

공항에 도착한 김다예는 "벌써 재이가 보고 싶다"고 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 하지만 뉴질랜드의 아름다운 풍경을 보자마자 "너무 좋다. 육아 탈출이다"라고 환호했다. 이에 박수홍은 "방금 전에는 재이랑 통화하면서 보고 싶다고 하더니!"라고 지적해 웃음을 안겼다.

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이후 두 사람은 뉴질랜드의 아름다운 자연을 감상하며 부부만의 여유로운 시간을 만끽했다. 박수홍은 "재이야, 우리만 이런 풍경을 봐서 미안해. 좀 더 커서 나중에 같이 오면 좋겠다"고 딸을 향한 마음을 전했다.

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여행 중간중간 재이와 영상통화를 하며 안부를 챙기기도 했다. 사슴 농장 투어를 마친 김다예는 "너무 행복하다. 재이한테 미안한데 농장 투어하는 동안은 재이 생각이 안 났다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 두 사람은 재이에게 줄 옷을 구매하는 등 여행 중에도 딸을 향한 애정을 드러냈다.

한편 박수홍과 김다예는 2021년 결혼했으며, 202년 딸 재이 양을 품에 안았다.

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박수홍 가족은 지난 8월 괌 여행 과정에서 항공기 출발 지연과 관련한 논란에 휩싸인 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com