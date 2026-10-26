'활동중단' 박봄, 또 달라진 분위기 "샤넬 귀찌하고 오랜만에 인사 드려요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2NE1 박봄이 활동 중단 이후 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

박봄은 26일 자신의 계정에 "팬여러분들~ 오랫만에 팬들에게 인사 드려요~ 샤넬 귀찌 샤넬 귀걸이를 하고"라는글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 집으로 보이는 곳에서 편안한 티셔츠 차림으로 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 도톰한 입술이 시선을 사로잡는 가운데, 양쪽 귀에 착용한 큼지막한 샤넬 로고 귀걸이가 포인트를 더했다. 화려한 액세서리와 편안한 의상이 어우러진 스타일링이 눈길을 끈다.

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짧은 글과 사진으로 근황을 전한 박봄의 모습에 팬들의 관심도 이어지고 있다.

한편 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 연예계 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사 디네이션은 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받았다며, 박봄이 2NE1의 향후 일정에 함께하지 못한다고 밝혔다. 이에 따라 박봄은 당분간 활동을 쉬며 건강 회복에 집중하게 됐다.

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이후 박봄은 지난 6월 디네이션과 8년간의 동행을 마무리했다. 소속사와의 전속계약 관계를 정리한 뒤에는 AI로 제작한 자작곡을 잇달아 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com