"뼈말라 되고파"…한채아, 앙상한 몸매에도 "살 빼는 중" 망언

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한채아가 이미 마른 몸매임에도 불구하고 "뼈말라가 되고 싶다"며 다이어트 망언을 터뜨려 주변을 발칵 뒤집어놓았다.

26일 유튜브 채널 '채아뜰'에는 '한채아가 반한 양평 | 찐 로컬이 알려주는 양평의 모든 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한채아는 자신이 힘들고 지칠 때마다 찾는다는 양평의 단골 맛집을 차례로 방문했다.

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한채아는 고추장 베이스의 칼칼한 만두전골을 시작으로 미나리가 듬뿍 올라간 매콤한 시래기 코다리찜까지 연이어 비우며 남다른 폭풍 먹방을 선보였다.

문제의 발언은 식사가 끝난 직후 터져 나왔다. 배부르게 식사를 마친 한채아가 불쑥 "진짜 살찐다. 나 요즘 살 빼고 있다"고 밝힌 것.

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이에 지인이 "이미 너무 말랐는데 무슨 살을 빼냐"고 황당해하자, 한채아는 태연하게 "뼈말라가 되고 싶다. 근데 나는 뼈말라가 안 된다"며 아쉬워해 때아닌 '다이어트 망언'을 남겼다.

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지인은 "지금 이미 완전 뼈말라 상태다. 살이 어디 있다고 그러냐. 지금 뼈만 앙상하다"며 기겁했으나, 한채아는 "지금 살이 얼마나 많은데 그러냐. 뼈만 앙상이라니 왜 그러냐. 나 만나는 사람들은 다 왜 이러냐"며 도리어 억울해해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com