김숙, 120평 제주家 담장 무너졌다.."협박인가? 범인 꼭 잡을 것" CCTV 확인해보니

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김숙이 제주도 집 담장이 무너진 사실을 발견하고 CCTV를 확인하며 원인 파악에 나섰다. 누군가 고의로 담장을 부순 것이라고 의심해 범인 추적에 나섰지만, 예상치 못한 진실이 밝혀져 눈길을 끌었다.

26일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '하룻밤 사이.. 쑥하우스 담장이 무너졌다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 제주도 집을 찾은 김숙이 무너진 담장을 발견하고 CCTV를 확인하며 붕괴 원인을 추적하는 과정이 담겼다.

이날 제주도 집에 도착한 김숙은 담장 일부가 무너져 있는 모습을 발견하고 당황스러움을 감추지 못했다. 예상치 못한 상황에 놀란 그는 "이거 도전인가 나한테? 아님 협박인가? 이거 진짜 심각하다"라며 "누가 우리 집을 부셨다. 완전 부셨다. 이게 뭐냐"고 황당해했다.

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누군가 외부에서 담장을 훼손했을 가능성을 의심한 김숙은 곧바로 CCTV 확인에 나섰다. 먼저 담장이 무너진 시간대부터 추렸다. 그는 "'구해줘! 홈즈' 녹화를 하고 밤 11시 30분 정도에 떠났다"면서 "밤 11시 30분부터 새벽 6시 사이다"라고 설명했다. 자신이 집을 떠난 이후부터 다음 날 아침 사이에 사고가 발생했을 것으로 추정한 것.

김숙은 직접 범인을 찾아내겠다는 의지도 드러냈다. 그는 "제가 범인 잡아오겠다"라며 CCTV 영상을 꼼꼼하게 살폈다. 갑작스럽게 발생한 담장 붕괴에 당황하면서도 직접 원인을 밝혀내려는 모습이 눈길을 끌었다.

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하지만 오랜 시간 CCTV를 확인한 끝에 밝혀진 진실은 예상과 달랐다. 김숙은 담장이 무너진 원인을 찾기 위해 새벽 3시까지 영상을 확인했다. 그 결과 누군가 담장을 부수는 장면은 포착되지 않았고, 담장이 새벽 시간대에 별다른 외부 충격 없이 스스로 무너지는 모습이 확인됐다.

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누군가의 고의적인 행동으로 담장이 파손됐을 것이라는 김숙의 추측과 달리, 실제 원인은 담장 자체의 붕괴였던 셈이다. 범인을 찾기 위해 CCTV까지 확인하며 추적에 나섰던 김숙은 예상치 못한 결말을 마주하게 됐다.

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원인을 파악한 김숙은 무너진 담장의 상태를 직접 살피며 후속 조치에 나섰다. 그는 담장 곳곳을 확인한 뒤 "전체적으로 쓰러지려고 하는 것 같다"고 우려했다. 무너진 부분뿐 아니라 다른 곳까지 추가로 붕괴할 가능성이 있다고 판단한 것이다.

이어 김숙은 주변을 지나는 사람들에게 안전사고에 대한 주의를 당부했다. 그는 "담장이 무너져 있는 상태라서 혹시라도 여기 지나가다가 기대지 마셔라"라며 "다치실 수 있다"고 강조했다. 담장 붕괴로 인한 추가 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 요청한 것.

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영상 말미에는 김숙이 이후 전문 보수 업체를 불러 담장을 수리했다는 자막이 등장했다. 갑작스러운 담장 붕괴에 놀란 것도 잠시, 원인을 확인한 뒤 안전을 위해 보수 작업까지 진행한 것이다. 다만 돌담은 구조적 특성상 예상치 못하게 무너질 수 있는 만큼, 영상에서도 담장에 기대지 말라는 당부가 이어졌다.

한편 김숙은 3월부터 지난달까지 방송된 tvN '예측불가'를 통해 230평 제주 폐가를 리모델링, 약 1년간 직접 공사에 참여하며 자신만의 제주도집 '쑥하우스'를 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com