'결혼설 없던' 고은아, 임신 계획 깜짝 발표 "♥남친도 좋다고, 나이 더 먹기 전 애 낳고파"(방가네)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고은아가 결혼도 전에 임신하고 싶다는 소망을 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '방가네'에는 '갑자기 임신할꺼라며 폭탄발언 한 미혼인 고은아ㅋㅋㅋㅋ엄마 숨 넘어감ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 고은아가 가족들과 대화를 나누던 중 임신 계획을 언급해 모두를 놀라게 하는 모습이 담겼다.

이날 미르는 어머니에게 전날 밤 고은아와 나눈 전화 통화 내용을 전했다. 미르는 "엄마. 어저께 고은아가 나한테 밤에 전화가 온 거다. '나 진짜 진지하게 말하는 건데 임신하려고'라더라. 나한테 '임신하고 싶어' 이랬다"고 폭로했다.

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갑작스러운 이야기에 어머니는 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 "뭐 임신? 갑자기 생뚱맞은 소리를 하냐. 지가 애 키울 능력이나 되냐. 무슨 애를 키운다고"라며 황당해했다.

이후 집에 도착한 고은아는 가족들 앞에서도 임신에 대한 생각을 직접 밝혔다. 그는 "나이가 있잖아. 빨리 임신해버릴까 봐"라고 말하며 아이를 갖고 싶은 마음을 드러냈다. 37세라는 나이를 고려해 임신을 더 늦추기보다 적극적으로 생각해 보고 있다는 취지였다.

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어머니가 "물론 애를 낳을 수 있다. 근데 어떻게 키울 거냐. 네가 혼자 키울 수 있으면 가져"라고 말하자, 미르는 "애 아빠랑 같이 키우겠지"라고 받아쳤다. 이어 "임신 압박 느끼는 이유가 뭐냐. 나이냐 환경이냐 마인드냐"라고 물었고 고은아는 "나이도 나이인데 너무 예쁠 것 같다"며 아이에 대한 애정을 드러냈다. 아직 구체적인 계획을 밝힌 것은 아니지만, 아이를 갖는다면 얼마나 사랑스러울지 상상하며 기대감을 나타낸 것.

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대화 도중 고은아의 남자친구에 대한 이야기도 나왔다. 미르는 누나의 남자친구를 언급하며 "파란개구리가 진짜 잘생겼다. 기회가 되면 얼굴이 까질 수도 있겠지만 진짜 잘생겼다"고 칭찬해 웃음을 자아냈다.

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특히 고은아는 남자친구 역시 임신에 긍정적인 반응을 보였다고 전해 관심을 모았다. 그는 "파란개구리가 자기는 너무 좋다더라. 나는 아기를 원하지 않는 줄 알았는데 내가 너무 무섭다고 하니까 말을 못하고 고민만 하고 있었던 것"이라고 설명했다.

첫째인 효선은 "우리집 아무리 오픈 마인드 오픈마인드라고 하지만.."이라고 고개를 절레절레 저었고, 어머니 또한 한숨을 쉬어 웃음을 더했다.

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한편 고은아는 유튜브 채널 '방가네' 등을 통해 가족들과의 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다. 이번 영상에서는 남자친구와의 관계뿐 아니라 임신에 대한 솔직한 생각까지 털어놓으며 관심을 모았다.