"뭐가 미안하냐"…이대은, '홀로 진통 견딘' ♥트루디에 적반하장→이영자 "인성 어디 뒀냐" 격노

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 트루디가 남편 이대은 없이 홀로 진통을 겪으며 병원으로 향했던 출산 당시를 떠올렸다.

이대은은 출산 후 아내에게 미안하다고 했느냐는 질문에 "뭐가 미안하냐"고 되물어 출연진을 놀라게 했다.

26일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서 트루디는 예정일보다 2주 일찍 진통이 시작됐다고 밝혔다.

Advertisement

그는 "남편이 없는데 배를 칼로 찌르는 듯한 통증이 왔다"며 "보통 가진통은 계속되지 않는데 통증이 계속됐다"고 말했다.

트루디는 당시 혼자 씻고 직접 운전해 병원으로 향했다고 했다.

Advertisement

그는 "아이가 나올 것 같아 혼자 운전해서 병원에 기어갔다"며 "응급 출산을 해야 한다고 해서 남편에게 전화했는데, 2시간 거리에 있었다"고 설명했다.

Advertisement

이대은은 타지에 있다가 출산 전 병원에 도착했다. 트루디는 "오빠를 안 보고 낳으면 원망할 것 같았다"며 "다행히 출산 전에 와서 얼굴을 보자마자 수술실로 갔다"고 회상했다.

Advertisement

이영자가 이대은에게 "아이 낳고 나서 아내에게 미안하다고 했느냐, 아니면 울었느냐"고 묻자 이대은은 "뭐가 미안하냐"고 반문했다.

이영자는 "인성을 집에 두고 온 거냐"고 황당해했고, 박세리도 "얼굴값도 못한다"고 지적했다.

Advertisement

이대은은 "제가 이해를 잘하지 못한 것 같다. 어느 부분에서 미안한 건지 모르겠다"며 "예정일이 아닌데 제가 계속 집에만 있을 수는 없지 않느냐"고 해명했다.

이영자는 "한국인의 정서에서는 현실과 다르게 말이라도 '내가 옆에 있어서 위로를 해줬어야 하는데'라고 하는 정서가 있다"라고 다시 지적해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com