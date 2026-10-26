프로파일러 권일용도 당했다..얼굴 무단 도용 유튜버에 직접 경고 "당장 삭제하라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 국내 1호 프로파일러 권일용 교수가 AI 기술로 얼굴을 무단 도용한 가짜 영상이 유포되자 법적 대응을 예고했다.

26일 권일용 교수는 자신의 SNS를 통해 자신의 얼굴을 AI 기술로 무단 합성한 가짜 영상이 유튜브에서 유포되고 있다는 제보를 받았다며 직접 입장을 밝혔다.

권일용은 "법적 대응을 준비하고 있다. 최근 제 얼굴을 AI 기술로 무단 합성하여 만든 가짜 영상이 유튜브에 돌고 있다는 제보를 받았다"라며 "저는 해당 영상 및 채널과 전혀 무관하며, 그곳에서 다루는 내용 역시 저와 아무런 상관이 없는 허위 사실"이라고 강조했다.

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이어 "제 초상권을 도용하여 사람들을 현혹하려는 악의적인 콘텐츠이므로, 혹시라도 해당 영상을 접하시더라도 절대 속거나 피해 보시는 일이 없기를 바란다"라고 당부했다. 자신의 얼굴이 무단으로 사용된 영상이 실제 본인이 제작하거나 출연한 콘텐츠로 오인될 가능성을 우려하며 시청자들에게 각별한 주의를 요청한 것이다.

현재 해당 채널과 영상에 대해서는 신고 조치가 진행 중이다. 권일용은 "현재 해당 채널과 영상은 초상권 침해 및 허위 콘텐츠로 신고 조치 중"이라고 밝히며 대응 상황을 전했다. 또한 "늘 걱정해 주시고 제보해 주신 분들께 감사드린다"라고 덧붙여 도움을 준 이들에게 고마움을 표했다.

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마지막으로 그는 해당 채널 운영자를 향해 "채널 작성자는 당장 채널 삭제 하시오"라고 강하게 요구했다. 자신의 얼굴을 무단으로 합성해 허위 콘텐츠를 제작·유포한 행위에 단호하게 대응하겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다.

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최근 AI 기술을 활용한 이미지 및 영상 합성이 확산하면서 유명인의 얼굴과 목소리를 무단으로 이용한 허위 콘텐츠에 대한 우려도 커지고 있다. 특히 실제 인물이 발언하거나 특정 콘텐츠에 출연한 것처럼 꾸민 영상은 대중에게 혼란을 줄 뿐 아니라 금전적 피해로 이어질 가능성도 있어 주의가 필요하다.

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한편 권일용 교수는 국내 1호 프로파일러로, 명예퇴직한 뒤 다양한 방송 프로그램에 출연하며 대중과 만나고 있다. 티캐스트 E채널 '용감한 형사들', 웨이브·E채널 '형, 수다', MBC에브리원 '히든아이' 등에 출연하며 범죄 분석 전문가이자 방송인으로 활약하고 있다.