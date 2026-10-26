이지혜 딸 태리, '제2의 아이찡' 꿈꾸나..제이블랙 만났다 "이 나이면 재능 보여"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이지혜의 딸 태리가 아이돌을 꿈꾸는 가운데, 안무가 제이블랙을 만나 춤 재능에 대한 조언을 들었다.

26일 이지혜의 유튜브 채널에는 '이지혜 딸 태리! 최고의 안무가 제이블랙 찾아간 이유는?(NEON 챌린지)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 이지혜는 최근 SNS를 뜨겁게 달군 A2O LITE의 '니온' 챌린지를 언급하며 제이블랙을 찾아간 이유를 밝혔다. 이지혜는 "태리가 너무 좋아하고, 요즘 SNS를 거의 강타했다"며 직접 안무를 배워보고 싶다는 뜻을 전했다.

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제이블랙은 '니온'에서 멤버 아이찡과 시리가 선보이는 도입부 페어 안무를 제작했다. 제이블랙은 멤버들이 안무를 익히는 데 실제 트레이닝 시간이 20시간도 채 되지 않았다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "아이찡과 시리는 재능이 많은 편인 것 같다. 타고난 재능도 있고 춤을 일찍 시작했다"고 칭찬했다.

이지혜가 아이돌을 꿈꾸는 아이들의 춤 재능을 언제쯤 알아볼 수 있는지 묻자 제이블랙은 "지금 태리 나이면 보인다"고 답했다. 이어 "그 나이에는 춤을 얼마나 잘 추느냐보다 어떤 끼를 가지고 있는지를 중점적으로 본다"며 "동작은 계속하면 늘지만, 얼마나 좋아하고 집중하는지에서 차이가 난다"고 강조했다.

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또한 그는 아이들의 진로를 너무 일찍 결정하기보다는 초등학교 3~4학년까지 지켜볼 필요가 있다고 조언했다. 제이블랙은 "3~4학년쯤 갑자기 진지해져서 '나 이거 제대로 할래' 하는 경우가 있다"고 설명했다.

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이에 이지혜는 "태리도 1년 정도만 더 지켜보면 답이 나오겠다"고 말했다. 앞서 이지혜는 "태리가 자꾸 아이돌이 되고 싶다고 한다"며 딸의 남다른 끼를 공개한 바 있다.

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이어 제이블랙은 타고난 춤 재능과 유전자의 관계에 대해 이야기했다. 그는 "말도 못 할 나이에 음악을 틀어줬는데 신나서 춤추는 아이들이 있다"며 "그런 아이들은 대부분 엄마 아빠의 끼를 그대로 물려받는다. 그 흥과 관심이 나중에 드러나더라"고 설명했다.

이에 아내이자 안무가인 마리는 "유전자가 사실 되게 강한 것 같다"고 공감했다. 제이블랙 역시 부모에게서 물려받은 흥과 끼가 아이에게 자연스럽게 나타날 수 있다는 취지로 이야기했다.

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이후 이지혜는 딸 태리와 함께 '니온' 도입부 안무를 배우는 시간을 가졌다. 제이블랙은 두 사람의 눈높이에 맞춰 동작을 하나씩 알려주며 친절하게 안무를 지도했다.

한편 이지혜의 첫째 딸 태리는 연간 학비 1,200만 원을 내는 사립 초등학교에 재학 중이다.

jyn2011@sportschosun.com