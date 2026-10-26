고지용, 허양임과 '면접교섭 갈등' 속 핼쑥해진 근황…"강릉 앞바다서"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임과 아들 면접교섭을 둘러싼 갈등 속에 근황을 전했다.

고지용은 26일 오전 자신의 SNS에 "주말 아침, 강릉 앞바다에서"라는 글과 함께 반려견과 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 그는 분홍색 후드티와 뿔테 안경을 착용하고 바닷가에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 편안한 미소를 지었지만 다소 핼쑥해진 얼굴도 눈길을 끌었다.

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고지용은 지난 7월 가정의학과 전문의 허양임과 2024년 합의 이혼한 사실을 뒤늦게 알렸다.

당시 그는 아들 승재가 부모의 이혼을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 공개를 미뤘다고 설명했다.

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이후 두 사람은 아들의 면접교섭 문제를 두고 서로 다른 입장을 내놨다. 고지용 측은 이혼 후 약 2년간 아들을 6차례 만났다고 주장하며 지난 9월 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분을 신청했다.

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허양임 측은 이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도 합의가 없었으며, 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구했다고 반박했다. 허양임은 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실히 진행하겠다는 입장을 밝혔다.

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고지용은 1997년 젝스키스 멤버로 데뷔했다. 2013년 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재를 얻었으며, 부자는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 사랑받았다.

narusi@sportschosun.com