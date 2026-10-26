안유진, '40억' 로또 아파트서 목격됐다 "어제도 봐..부모님이 사시는 듯"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 아이브 안유진이 이른바 '로또 청약'으로 화제를 모았던 서울 서초구 아파트에서 목격됐다는 이야기가 전해졌다.

지난 23일 유튜브 채널 '알콩달콩 박은영'에는 '3,000세대 디에이치방배, 9월 입주 따끈따끈 신축! 센스 넘치는 인테리어'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박은영은 최근 입주를 시작한 신축 아파트 디에이치 방배를 방문해 지인의 집을 둘러봤다. 서울 서초구 방배동에 위치한 이 아파트는 지난해 분양 당시 높은 경쟁률과 상당한 시세 차익이 예상되면서 이른바 '로또 청약' 단지로 주목받았다.

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집을 구경하던 박은영은 안유진의 이름을 꺼내며 "아이브 안유진 씨가 일반분양에 당첨됐다. '될놈될'이라고, 금손처럼 당첨이 되는지"라고 말했다.

이후 박은영은 지인에게 안유진이 실제로 이곳에 거주하는지 물었다. 지인은 "어제도 봤다"고 답해 관심을 끌었다. 다만 실제 거주 여부에 대해서는 "살지는 않는 것 같다. 부모님이 사시는 것 같다"며 "그래서 한 번씩 목격할 수 있는 것 같다"고 추측했다.

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해당 아파트는 지난해 8월 분양 당시 전용면적 84㎡의 분양가가 약 22억원으로 알려졌다. 이후 일부 매물의 호가가 40억원 안팎까지 거론되면서 분양가와 시세의 차이로 주목받았다.

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앞서 안유진은 해당 단지의 일반분양 추첨 물량에 당첨됐다는 보도로 화제를 모았다. 그러나 구체적인 당첨 여부와 주택형은 공식적으로 확인되지 않았다. 당시 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 관련 보도에 대해 "개인적인 사안이라 확인이 어렵다"고 밝힌 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com