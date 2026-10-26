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[스포츠조선 김준석 기자] '이지훈♥' 아야네, 만삭에 계단서 '낙상 사고'…"아기 지키려다 허리 통증"

가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 출산을 앞두고 집 안 계단에서 넘어지는 사고를 당했지만, 병원 검진 결과 아이는 건강한 것으로 전해졌다.

아야네는 지난 25일 자신의 계정에 "저 방금 집 실내 계단에서 넘어졌어요"라고 적어 걱정을 샀다.

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만삭인 그는 "다행히 아이는 잘 움직이는데 병원에 안 가봐도 괜찮겠죠?"라며 "아이를 지키려다 짚은 제 손목과 부딪힌 허리가 좀 아플 정도"라고 당시 상황을 설명했다.

이후 아야네는 근처 병원을 찾은 소식을 전했다. 초음파 영상을 공개하며 "복복이 보러 근처 병원 왔는데 너무 잘 있네요. 걱정해 주셔서 감사해요"라고 밝혔다.

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앞서 아야네는 남편 이지훈, 첫째 딸 루희 양과 함께 촬영한 만삭 화보도 공개했다.

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그는 "임산부로 사는 것도 이제 한 달 정도 남았다. 시간이 정말 빠르다"며 출산을 앞둔 소감을 전했다.

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이지훈과 아야네는 2021년 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술을 통해 2024년 첫딸을 품에 안았으며, 지난 4월 둘째 임신 소식을 알렸다. 아야네는 둘째도 딸이라고 밝히며 "루희는 언니가 되고, 저는 자매 엄마가 된다"고 기뻐했다.

narusi@sportschosun.com