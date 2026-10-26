"유괴당할 뻔하고 성추행까지" 30대 작가女 반복된 범죄 피해에 서장훈·이수근 '분통'

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[스포츠조선 정유나 기자] '무엇이든 물어보살'에 어린 시절부터 낯선 남성들의 돌발 행동을 반복적으로 겪으며 불안감을 호소한 30대 여성이 등장했다. 사연을 들은 서장훈과 이수근은 일상에서 자신을 보호할 수 있는 현실적인 대처법과 함께 진심 어린 조언을 건넸다.

26일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'에는 미술학원을 운영하며 현대미술 작가로 활동 중인 36세 여성이 출연했다. 이날 사연자는 MC들에게 자신의 그림을 선물한 뒤, 오랜 시간 마음에 남아 있던 불안과 트라우마를 털어놨다.

사연자는 "살면서 다른 사람들에 비해 이상한 사람이나 변태를 너무 많이 만난다. 그 때문에 불안감도 높아졌다"고 고백했다. 어린 시절부터 성인이 된 이후까지 원치 않는 상황을 여러 차례 겪으면서 일상에서도 주변을 경계하게 됐다는 설명이다.

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가장 먼저 떠올린 기억은 일곱 살 때의 일이었다. 한 살 어린 동생과 함께 귀가하던 중 선글라스를 쓴 낯선 남성이 눈이 보이지 않는다며 마트까지 길을 안내해 달라고 부탁했다는 것. 사연자가 부모에게 허락을 받아야 한다고 하자 남성은 짜증을 내며 자리를 떠났다고 한다. 그는 "어렸을 때는 몰랐는데 지금 생각하면 유괴당할 뻔한 것 아니냐"고 당시를 돌아봤다.

이후에도 불쾌한 경험은 이어졌다. 중학교 2학년 때는 길을 걷던 중 낯선 남성이 갑자기 다가와 가슴을 손가락으로 찌르는 일을 겪었다. 고등학교 1학년 때는 버스 안에서 한 남성이 옆자리에 앉아 얼굴을 가까이 들이밀더니 갑자기 윗옷을 벗었다고 전했다. 당시 사연자는 놀란 나머지 몸이 굳어 제대로 대응하지 못했다고 털어놨다.

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성인이 된 뒤에도 비슷한 상황을 피하지 못했다. 2년 전 학원으로 출근하던 길에는 한 남성이 가까운 거리에서 갑자기 바지를 내리고 노상방뇨를 했다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

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사연자는 이처럼 반복된 경험으로 늦은 시간에 귀가하는 것은 물론, 평소 길을 걷거나 이동할 때도 주변을 살피게 됐다고 밝혔다. 자신을 지키기 위해 경계하는 것은 필요하지만, 모든 사람을 의심하며 살아가게 될까 봐 걱정이라는 고민도 전했다.

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이야기를 들은 서장훈과 이수근은 사연자가 일상에서 활용할 수 있는 안전 대책을 함께 고민했다. 이수근은 위급한 상황에 대비해 호신용품을 준비하는 방안을 언급했고, 서장훈은 줄을 당기면 큰 경고음이 울리는 휴대용 안전용품을 소개했다. 열쇠고리처럼 휴대할 수 있어 위급할 때 주변에 도움을 요청하는 데 활용할 수 있다는 설명이다.

서장훈은 불안에 지나치게 사로잡히지 않는 것도 중요하다고 강조했다. 그는 "멀쩡한 사람도 다 이상하게 보인단 말이에요. 그러면 힘들어"라며 사연자가 모든 상황을 두려워하며 살아가지 않기를 바라는 마음을 전했다. 이어 "행복하고 밝게 살되, 단단히 대비하자"고 조언하며 사연자를 위로했다.

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jyn2011@sportschosun.com