"너 병이야" ♥이대은 말에 상처…트루디, '심한 우울증 단계' 고백하며 눈물

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 트루디가 남편 이대은의 말에 상처받았던 경험과 정신건강의학과 검사 결과를 털어놓으며 눈물을 보였다.

26일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 트루디와 전 야구선수 이대은 부부가 출연해 결혼 생활의 고민을 나눴다.

트루디는 이대은이 자신에게 "너 병원 가봐. 너 그거 병이야. 약 먹었어?"라고 말할 때 상처받았다고 밝혔다. "'또 시작이네'라는 말에도 위축되고 괴로웠다"며 "조금 공감해 주면 되는데 왜 저렇게 말할까 싶었다"고 털어놨다.

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이대은은 "아내가 화날 때는 180도 다른 사람 같다. 기분이 좋다가도 사소한 일에 화를 낸다"며 "화가 나서 한 말이기도 하지만 진담도 담겨 있었다"고 말했다.

트루디는 "처음부터 이러지는 않았다. 말싸움을 이겨본 적이 없어 회피하게 된다"며 "남편이 '나는 원래 이런 사람'이라고 했을 때 너무 상처받았다"고 했다.

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두 사람은 최근 함께 정신건강의학과를 찾아 기질 검사를 받았다.

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트루디는 "저는 오빠에게 문제가 있다고 생각했는데, 선생님이 저한테 '너무 심한 우울증 단계'라고 하더라. 제가 생각한 것보다 심했다"고 고백했다.

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이어 자신은 다른 사람과 공감할 때 만족감을 느끼는 반면, 이대은은 혼자서도 만족도가 높은 기질이라는 설명을 들었다고 전했다.

트루디는 "서로 다르다는 걸 인정하라고 하셨다"며 "아이가 저희를 보고 자라니까 아이를 위해서라도 노력해 보자는 마음으로 나왔다"고 말했다.

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트루디는 어린 시절 부모님의 강한 말투로 힘들었던 기억도 털어놨다. "부모님이 싸우는 건 아니었는데 말투가 너무 셌다. 그게 너무 힘들었다"며 "늘 사람들을 웃기려고 했고 24시간 이어폰을 꽂고 잤다. 생각해 보면 도망치고 싶었던 것 같다"고 말하며 눈물을 흘렸다.

이를 들은 김창옥은 남편과의 관계를 개선하는 데 앞서 트루디가 자신의 마음을 돌아보고 어린 시절의 자신을 이해하고 보듬을 필요가 있다고 조언했다.

narusi@sportschosun.com