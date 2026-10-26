헤이지니 전직원 폭로 "연봉 2천만원·하루 16시간..극단적 선택 시도도"

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[스포츠조선 정유나 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)의 전 직원이 과거 장시간 노동에 시달리다 공황장애 등을 진단받았으며, 산업재해까지 인정받았다고 주장해 파장이 일고 있다.

지난 21일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 헤이지니와 오랜 친구 사이이자 과거 회사에서 근무했다고 밝힌 A씨의 장문의 글이 올라왔다. A씨는 자신이 겪은 근무 환경과 산재 신청 과정에서 벌어진 일들을 공개했다.

A씨에 따르면 그는 2016년 12월 헤이지니로부터 중국어 채널 크리에이터로 함께 활동하자는 제안을 받았다. 이후 회사에 합류했지만, 실제로는 중국어 채널의 영상 대본 작성과 번역을 비롯해 성우 섭외, 더빙 감독, 영상 편집과 업로드까지 제작 및 운영 전반을 혼자 맡았다고 주장했다.

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A씨는 당시 연봉 2000만원에 계약했으며, 이후 2100만원으로 인상됐지만 별도의 야근수당 없이 하루 최대 16시간씩 일했다고 밝혔다. 한 달에 다섯 차례 이상 주말 근무를 했고, 명절 연휴에도 제대로 쉬지 못했다는 설명이다. 업무 부담을 줄이기 위해 여러 차례 인력 충원을 요청했지만 받아들여지지 않았다고도 주장했다.

결국 A씨는 2018년 10월 사직서를 제출했다. 그는 퇴사 후 일주일도 지나지 않아 새로운 중국인 직원이 채용됐다고 전했다.

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A씨는 같은 해 11월 회사에서 야근하던 중 호흡곤란 증세로 응급실을 찾았으며, 이후 공황장애와 우울증, 사회불안 등을 진단받았다고 밝혔다. 과도한 업무와 스트레스로 건강이 악화됐다는 주장이다.

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특히 A씨는 산업재해 신청 과정에서 회사 측의 대응으로 또 다른 어려움을 겪었다고 주장했다. 처음에는 회사가 산재 신청을 도와주겠다고 했지만, 이후 업무와 질병의 연관성을 부인하는 취지의 의견서를 근로복지공단에 제출했다는 것이다.

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A씨는 헤이지니가 사비로 400만원을 지급하는 대신 산재를 신청하지 않는 방안을 제안했다고도 밝혔다. 그러나 그는 이를 받아들이지 않았다고 주장했다.

또한 회사 측이 제출한 의견서에는 A씨가 휴직 중 여행을 다녀온 사실을 근거로 질병 여부를 의심하는 취지의 내용이 담겼다고 전했다. A씨는 해당 여행이 의사의 권유에 따른 것이었으며, 회사에도 미리 알렸다고 설명했다.

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A씨는 "제가 회사에서 얼마나 심하게 공황 발작을 겪었는지 직접 봤던 사람이 제 병을 의심했다는 사실을 받아들일 수 없었다"며 헤이지니와의 통화 이후 증상이 급격히 악화됐다고 털어놨다.

그는 약 1년간의 심사 끝에 2020년 1월 산업재해를 인정받았다고 밝혔다. 관련 산재보험 결정 통지서도 공개한 것으로 전해졌다. 하지만 같은 해 4월 극단적 선택을 시도할 만큼 상태가 나빠졌으며, 현재까지도 대학병원 정신건강의학과에서 치료를 이어가고 있다고 전했다.

A씨는 "특정인을 비난하거나 공격하기 위해 글을 쓴 것이 아니다"며 "제가 직접 경험한 근무 환경과 산업재해 신청 과정, 그리고 그 과정에서 겪었던 일들을 알리기 위해서"라고 글을 마무리했다.

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다만 해당 내용은 전 직원 A씨가 온라인에 공개한 주장으로, 글에 담긴 회사 측의 대응과 관련한 구체적인 사실관계는 별도로 확인할 필요가 있다.

jyn2011@sportschosun.com