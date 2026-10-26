안재현, 베드신 위해 17kg 찌웠는데..식단 관리 고충 “멍해진다”

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 안재현이 식단 관리 중 겪는 고충을 솔직하게 전했다.

26일 안재현의 유튜브 채널에는 '프리랜서의 무계획 퇴근길 무작정 걷다 발견한 보물같은 맛집'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 촬영을 마친 안재현은 서울 흑석동 일대를 걸으며 저녁을 먹을 식당을 물색했다. 평소 촬영이 끝나면 집에서 배달 음식을 시켜 먹곤 한다는 그는 퇴근길 교통체증을 피할 겸 인근에서 식사를 하기로 했다.

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혼자 식사하는 것을 선호한다는 안재현은 자신의 맛집 기준도 밝혔다. 그는 "저는 혼밥러가 편하다. 저한테 맛집은 혼밥을 편하게 할 수 있는 곳"이라며 이날처럼 외식할 때는 삼겹살을 즐겨 먹는다고 말했다.

식단 관리에 관한 이야기도 이어졌다. 제작진이 평소 식단을 조절하는지 묻자 안재현은 "식단은 계속하는데 나오면 먹자고 생각한다"고 답했다. 이어 식단 관리를 지속하는 데 따른 어려움을 언급하며 "계속 그렇게 살면 너무 힘이 없는 것 같다. 좋은 건 있다. 예민도가 떨어진다"고 털어놨다.

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음식을 먹지 않으면 오히려 예민해지는 것 아니냐는 제작진의 질문에는 "아니다. 너무 힘드니까 '어?' 이렇게 멍해진다"고 설명했다.

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이날 안재현은 1인 가구의 생활비 부담에 대해서도 이야기했다. 어릴 때부터 혼자 사는 생활을 꿈꿨다는 그는 "혼자 살면 다 돈이다. 진짜 장난 아니다"라며 현실적인 고충을 전했다.

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한편 안재현은 앞서 베드신이 포함된 드라마 촬영을 위해 체중을 60kg에서 77kg까지 늘렸다고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com