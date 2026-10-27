김민 '나혼산' 조작논란 속 소신 밝혔다 "마음 가는대로 살되, 남에게 상처주면 안돼"

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[스포츠조선 김소희 기자] 최근 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 주목받은 배우 김민이 높아진 인지도를 실감하며 미디어의 영향력에 대한 생각을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '해양수산TV'에는 "'낭만'이라는 단어가 가장 잘 어울리는 대세 배우 김민! 그의 반전 매력 대공개"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김민은 작품 활동 이후 달라진 일상과 배우로서 느끼는 보람, 인생에서 중요하게 생각하는 가치 등에 대해 솔직하게 이야기했다.

이날 김민은 디즈니+ 시리즈 '카지노'와 '킬러들의 쇼핑몰' 등에 출연한 이후 길거리에서 자신을 알아보는 팬들이 생겼다며 감사한 마음을 전했다.

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그는 "그런 거 자체가 고맙다. 스토리상에서 안 좋은 일을 하면 미워해주시고 좋은 일 하면 좋아해주시고. 그런 일 자체가 관객분들께서 저 못지않게 극에 몰입해서 봐주시는 느낌을 받게 되면 보람이 느껴진다. 같이 살아가는 느낌"이라고 밝혔다.

높아진 인지도에 대한 생각도 전했다. 김민은 "드라마, 영화 여러 작품을 하고 있는데 제가 원래 인터뷰 같은 걸 좋아하진 않다"며 평소 인터뷰에 적극적인 편은 아니었다고 털어놨다.

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그러면서 "그런데 제가 최근 예능을 하나 하게 됐는데, 그 예능을 통해 또 너무 많이 알아봐 주신다. 그걸 보고 미디어의 힘이 중요하구나를 느꼈다. 감사드린다"고 말했다. 드라마와 영화 등 작품을 통해 대중과 만나온 데 이어 예능 출연을 계기로 더 많은 사람에게 얼굴을 알리게 되면서 미디어가 배우의 인지도에 미치는 영향력을 새삼 실감했다는 설명이다.

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특히 작품 속 연기로 쌓아온 인지도와 예능을 통해 보여준 일상적인 모습이 더해지면서 대중과의 접점도 넓어진 것으로 보인다. 김민은 자신을 알아봐 주는 팬들에게 고마움을 표하며 달라진 관심을 긍정적으로 받아들였다.

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인생에서 가장 중요하게 생각하는 가치에 대해서도 이야기했다. 김민은 "마음 가는 대로 살지만 누군가를 다치게 하진 않고 마음을 아프게 하지 않는 한에서 내가 마음이 가는 대로 하는 것"이라고 밝혔다.

자신의 마음에 솔직하게 살아가되, 그 과정에서 다른 사람에게 상처를 주지 않는 것이 중요하다는 의미다. 타인에 대한 배려를 바탕으로 자신의 선택과 감정에도 충실하고 싶다는 생각을 드러내며 눈길을 끌었다.

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한편 김민은 디즈니+ 시리즈 '카지노', '킬러들의 쇼핑몰' 등에 출연하며 얼굴을 알렸으며, 최근 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서 역대급 자연인 일상을 공개해 화제가 됐다. 90년 된 동두천 구옥에서 지내는 김민은 직접 발전기를 돌려 전력을 공급하고 갈라진 바닥을 직접 수리하는 등 심상치 않은 일상을 공개해 패널들도 놀라게 했다.

하지만 방송 이후 일각에서는 지난 7월 촬영된 로드뷰와 현재 김민의 주택의 모습이 다르다며 조작설을 제기했다. 또한 집 앞에 전봇대가 있음에도 발전기를 돌리는 모습이 어색하다며 여러 의혹을 제기했다.

이에 '나 혼자 산다' 측은 "방송에 소개된 그대로 해당 주택은 김민 씨가 진짜로 거주하는 공간이며 제작진이 촬영을 위해 뭔가 별도로 정비를 하거나 상황을 연출한 부분이 전혀 없다"고 조작설을 부인했다.