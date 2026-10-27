이효리, ♥이상순 투병에 반성 "요가+방송에 올인, 남편 없으면 무슨 의미인가 싶더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 남편 이상순을 향한 애정을 드러내며 사랑을 지키기 위한 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다.

26일 방송된 JTBC '연애전쟁' 18회에서는 운동을 계기로 만나 1년 8개월째 교제 중인 보디빌더 커플의 사연이 공개됐다. 운동에 집중하는 남자친구와 그의 일상을 돕는 여자친구 사이에서 벌어진 갈등이 소개된 가운데, 출연진들은 서로를 이해하고 관계를 이어가기 위해 필요한 노력에 대해 이야기를 나눴다.

이날 이효리는 여자친구에게 엄격한 기준을 들이대는 남자친구를 향해 진심 어린 조언을 건넸다. 자신의 경험을 바탕으로 가까운 사이일수록 서로의 마음을 당연하게 여기기보다 솔직하게 표현하고 대화하는 과정이 중요하다고 강조했다.

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이효리는 "이번에 남편이 많이 아프면서 대화를 많이 했다. 근데 생각보다 서로 모르는 게 너무 많더라"라고 운을 뗐다.

이어 "너무 친하니까 당연히 아는 거 아니야? 했는데, 알고 보니 말로 표현해 줬으면 좋겠고 설명해 줬으면 좋았겠더라"라고 털어놨다. 오랜 시간 함께해 온 부부라도 서로의 마음을 완벽하게 알고 있다고 생각해서는 안 된다는 것. 가까운 관계일수록 말하지 않아도 상대가 이해할 것이라고 기대하기 쉽지만, 오히려 솔직한 대화와 표현이 필요하다는 점을 짚었다.

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또한 이효리는 자신의 삶을 돌아보며 일과 개인적인 목표에 몰두했던 과거도 언급했다. 그는 "저도 목표지향적으로 사는 성향인데 요가하고 방송하고 올인하면 완전히 다른 게 안 보인다"며 자신이 좋아하는 일에 집중하다 보면 주변을 충분히 살피지 못할 수 있다고 설명했다.

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그러면서 "근데 이제 생각을 해봤다. '내 삶에 남편이 없으면 요가가 무슨 소용이고 방송이 무슨 의미지'라는 생각이 들었다"라고 고백했다. 자신에게 소중한 일들이 있더라도 사랑하는 사람이 없는 삶을 생각해 보니 무엇이 진정으로 중요한지 다시 돌아보게 됐다는 설명이다.

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이효리는 사랑을 지키기 위해서는 자신이 좋아하는 것만을 고집하기보다 때로는 내려놓을 줄도 알아야 한다고 조언했다. 그는 "내가 너무 좋아하는 게 있지만 조금 버려야 할 것 같았다. 사랑을 지키려면 내가 좋아하는 걸 좀 지켜야 한다"라고 말했다.

자신의 목표를 향해 열심히 달려가는 것도 중요하지만, 그 과정에서 곁에 있는 사람을 놓치지 않는 것 역시 필요하다는 의미다. 특히 남편 이상순의 건강 문제를 계기로 많은 대화를 나누며 서로에 대해 새롭게 알게 됐다는 이효리의 고백은 오랜 부부 관계에서도 소통과 배려가 중요하다는 점을 돌아보게 했다.

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한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼해 부부의 연을 맺었다. 이상순은 지난 8월 26일 라디오 생방송 도중 건강 상태가 좋지 않아 MBC 의무실에서 휴식을 취했다. 이후 방송에 복귀하지 못했고, 지난달 6일 SNS을 통해 건강 상태를 직접 알렸다.

당시 그는 "'미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 설명했다.

이후 약 한 달간 휴식기를 가진 이상순은 지난 10월 1일 방송에 돌아왔다. 복귀 방송에서 그는 "몸이 잠깐 안 좋았다, 확실히 쉬니까 괜찮아졌다"며 "완전히 몸이 나은 것은 아니지만 빨리 여러분을 만나고 싶어서 10월의 첫날 복귀하고 싶다고 제작진에게 이야기했다"고 건강 상태에 대해 말했다.