윤남노, 마운자로 맞고도 체지방률 40% 충격 "비만에 심한 과체중, 최악"

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[스포츠조선 김소희 기자] 윤남노 셰프의 인바디 결과가 공개됐다.

6일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에는 '내 돼 땀 눈물… BTS(배가 튀어나온 살찐 남자)의 돼이어트 도전기 (김혜선 점핑머신, 쑥좌훈)ㅣ윤남노포 EP.56 [EN]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 윤남노는 채널 독립을 위해 체중 감량에 도전했다. 기존 107kg에서 10kg을 감량하겠다는 목표를 세운 그는 개그맨 김혜선이 운영하는 체육관을 찾아 본격적인 운동에 앞서 인바디 측정을 진행했다.

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측정 결과 윤남노의 몸무게는 106.3kg이었다. 체중이 조금 줄어든 것을 확인한 윤남노는 "나 살 빠졌다. 1kg"라며 기뻐했다. 그러나 이어 공개된 인바디 결과는 예상과 달랐다. 체지방률이 무려 39%에 달했던 것.

결과를 확인한 윤남노는 "체지방률이 왜 이렇게 올라가냐"라며 당혹스러움을 감추지 못했다. 체중이 소폭 줄어든 사실에 기뻐했던 것도 잠시, 생각보다 높은 체지방률에 민망한 기색을 보였다.

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이를 지켜보던 김혜선 역시 놀라움을 드러냈다. 그는 "100kg 넘는 사람 오랜만에 본다"라고 말했고, 윤남노는 "저 이거 빠진 거다"라고 강조하며 체중이 줄었다는 사실을 거듭 어필해 웃음을 자아냈다.

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하지만 김혜선의 평가는 냉정했다. 그는 "전체적으로 비만이다. 인바디의 끝자락이다. 그냥 가장 끝에 있다고 생각하라. 최악이다"라고 지적했다. 이어 "비만에 심한 과체중이다. 다행인 건 근육은 괜찮다. 체지방이랑 몸무게 자체가 많아서 (문제)"라고 설명했다.

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체중 감량이 필요한 상황이라는 진단에 윤남노는 김혜선의 지도 아래 고강도 운동을 시작했다. 운동이 이어지자 윤남노는 중간중간 힘들어하는 모습을 보였지만, 포기하지 않고 훈련을 이어갔다.

운동을 마친 뒤에는 소감도 밝혔다. 윤남노는 "어머니들이 저랑 놀아주셔서 너무 감사했다"며 함께 운동한 이들에게 고마움을 전했다. 이어 "제가 운동을 기피하는 사람으로서 그래도 오늘 조금 자신감을 얻었다"고 덧붙였다. 운동에 대한 부담감을 조금이나마 덜고 다이어트 의지를 다진 모습이었다.

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앞서 윤남노는 다이어트를 위해 비만치료제 마운자로를 처방 받았으나 부작용으로 중단했다고 밝힌 바 있다.

윤남노는 지난 6월 유튜브 채널 '밥은영'에서 마운자로 부작용을 토로했다. 당시 그는 성형외과 의사인 박은영 남편의 병원에 방문했다며 "마운자로 처방받으러 갔었다"고 했다.

다만 그는 "'냉부해' 촬영 중에 뛰쳐나간 적이 있다. '왜 이렇게 소화가 안 되지?' 싶어서 소화제를 먹고 음식을 계속 먹었다"고 털어놨다. 그러면서 "나는 그게 소화가 안 되는 줄 몰랐다. 그냥 먹으면 빠지는 건 줄 알았다"며 "효과는 봤다. 1kg 빠졌다"고 말했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com