'AV배우' 아오이 소라, 子 학폭 피해 호소에 日 네티즌 싸늘..결국 "내 직업과 무관" 분노

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[스포츠조선 김소희 기자] 일본 유명 성인영화(AV) 배우 출신 아오이 소라가 아들의 학교폭력 피해 사실을 알린 가운데, 자신의 직업과 아이가 겪은 피해는 무관하다며 선을 그었다.

최근 아오이 소라는 자신의 SNS를 통해 아들이 학교폭력 피해를 겪었다고 밝히며 도움을 요청했다. 그러나 해당 사연이 온라인상에 확산되자 일부 일본 네티즌들은 아오이 소라의 과거 직업을 언급하며 비판적인 반응을 보였다. 한 네티즌은 "엄마가 AV 배우면 나 같아도 같이 못 놀게 했을 것"이라는 취지의 댓글을 남기기도 했다.

예상치 못한 반응이 이어지자 아오이 소라는 해당 게시물을 삭제한 뒤 추가로 입장을 밝혔다. 그는 "저의 아이가 상급생 학생에게 공을 맞은 사건은 제 직업과 전혀 관련 없다"고 강조했다. 아들이 겪은 피해가 자신의 직업과 연결돼 해석되는 상황에 분명한 선을 그은 것이다.

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이어 "부모가 AV 여배우라는 이유로 아이가 어떻게 괴롭힘을 당하고 있는지에 대한 기사가 퍼지고 있다"며 "내용을 읽지도 않고 악의적인 제목만 보고 사실과 전혀 다른 방식으로 해석되고 있다"고 토로했다.

아들의 피해 사실을 알리고 도움을 구하려던 취지와 달리, 자신의 과거 직업을 둘러싼 논란으로 관심이 옮겨가는 데 대한 답답함을 드러낸 것으로 보인다. 특히 사건의 구체적인 내용보다 자극적인 제목과 개인의 직업에 초점이 맞춰지면서 사안의 본질이 흐려지고 있다는 점을 지적했다.

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하지만 이후에도 일본 네티즌들 사이에서는 갑론을박이 이어지고 있다. 아오이 소라의 과거 직업이 자녀의 교우 관계에 영향을 미칠 수 있다는 의견과, 부모의 직업을 이유로 아이가 괴롭힘의 대상이 돼서는 안 된다는 의견이 맞서고 있는 것.

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일각에서는 아오이 소라의 직업과 별개로 아들이 겪은 피해 자체에 집중해야 한다는 지적도 나온다. 부모의 과거와 직업을 이유로 자녀에게 편견을 갖거나 책임을 묻는 것은 부당하다는 주장이다.

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아오이 소라가 직접 입장을 밝힌 가운데, 온라인상에서 논쟁이 이어지면서 아들이 겪은 사건과 가족을 향한 관심도 계속되고 있다.

한편 아이오 소라는 2003년 AV배우로 데뷔한 후 아시아권에서 많은 사랑을 받았으며 국내에서도 수많은 남성 팬을 보유하고 있다. 2010년 은퇴한 뒤 2018년 DJ NON과 결혼해 2019년 쌍둥이 아들을 낳았다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com