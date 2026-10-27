"변우석·김우빈 밀어내고 원픽"..김똘똘이 반한 '실물 미남 1위' 누구?

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 김똘똘이 배우 정건주를 실물 미남 원픽으로 꼽으며 남다른 팬심을 드러냈다.

지난 26일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'에는 유튜버 김똘똘과 뇌과학자 장동선이 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 정범균은 김똘똘에게 홍석천과 함께 출연하는 유튜브 콘텐츠 '홍석천의 보석함'을 언급하며 이야기를 이끌어냈다. 해당 콘텐츠를 통해 다양한 남자 배우들을 직접 만난 김똘똘은 실물로 봤을 때 누가 가장 잘생겼는지 묻는 질문을 자주 받는다고 밝혔다.

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김똘똘은 변우석, 이수혁, 김우빈 등 여러 배우의 매력을 인정하면서도 자신의 최애는 따로 있다고 전했다. 그가 꼽은 주인공은 바로 배우 정건주였다.

정건주의 매력에 대해서도 구체적으로 설명했다. 김똘똘은 "정건주 님은 키도 187cm이고 운동을 열심히 하셔서 몸도 너무 좋으시다. 성격도 너무 좋으시다"고 극찬했다.

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이어 "진짜 찐으로 반해서 저도 모르게 주접을 떨었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 쟁쟁한 미남 배우들을 가까이에서 만난 김똘똘이 정건주를 최고의 실물 미남으로 꼽으며 각별한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com