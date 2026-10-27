이지아, 신발 짝짝이로 신고 길거리 활보..독특한 4차원 패션 눈길

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이지아가 독특하면서도 감각적인 패션 스타일을 선보이며 눈길을 끌었다.

27일 이지아는 자신의 계정에 "A little photo dump"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이지아는 다양한 스타일의 의상을 소화하며 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 청 원피스부터 흰 티셔츠에 미니스커트를 매치한 캐주얼룩, 멜빵치마를 활용한 스타일링까지 다채로운 패션을 선보이며 각기 다른 매력을 드러냈다. 편안하면서도 개성이 돋보이는 아이템을 자연스럽게 소화해 시선을 사로잡았다.

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특히 가장 눈길을 끈 것은 이지아의 과감한 신발 스타일링이었다. 오프숄더 미니 원피스에 쪼리 슬리퍼를 매치해 색다른 분위기를 연출한 것. 여기에 양쪽 발에 서로 다른 색상의 슬리퍼를 착용하는 독특한 선택으로 자신만의 개성을 더했다. 한쪽에는 은은한 연핑크 컬러를, 다른 한쪽에는 강렬한 핫핑크 컬러를 매치해 자칫 평범할 수 있는 스타일에 포인트를 줬다.

서로 다른 색상의 아이템을 과감하게 조합하면서도 자연스럽게 소화한 이지아의 패션 센스가 돋보이는 대목이다. 꾸민 듯 꾸미지 않은 편안한 분위기 속에서도 자신만의 감각을 잃지 않은 스타일링이 시선을 끌었다.

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한편 이지아는 2024년 방영된 JTBC 드라마 '끝내주는 해결사' 이후 차기작을 검토하며 휴식기를 보내고 있다.