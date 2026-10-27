거미, 핼쑥한 모습에 건강 걱정 부르더니…♥조정석 달달 일화에 환한 미소

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 거미가 최근 야윈 모습으로 건강 걱정을 산 가운데, 남편 조정석과의 달달한 일화를 공개하며 밝은 근황을 전했다.

26일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 야구선수 출신 김병현, 오승환, 윤석민, 유희관이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 거미도 함께 자리해 출연진과 유쾌한 대화를 나눴다.

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전남 완도 출신인 거미는 고향 사투리로 "날 사랑하긴 했는가"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 남편 조정석이 "사랑하니까 만나지"라고 답했다는 일화를 전하며 달달한 분위기를 더했다.

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거미는 다비치와 자신의 히트곡을 함께 부르며 특유의 호소력 짙은 목소리와 변함없는 가창력도 뽐냈다. 출연진은 박수로 화답했다.

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이날 거미의 밝은 표정은 최근 온라인에서 불거진 건강 걱정을 다시금 떠올리게 했다.

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거미는 지난 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연해 '미안해요'를 라이브로 부르고 '기억상실'을 무반주로 선보였다.

이후 공개된 사진에서 이전보다 야윈 듯한 모습이 포착돼 누리꾼들의 걱정을 샀다. 거미는 건강 상태에 대해 별도로 밝히지 않았다.

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한편 거미는 배우 조정석과 2018년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com