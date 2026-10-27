"산재 돕는다더니 질병 의심"…413만 헤이지니 향한 전 직원 폭로, 문서까지 나왔다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 구독자 약 413만 명을 보유한 키즈 크리에이터 헤이지니의 회사에서 일했다고 밝힌 전 직원이 산업재해 신청 과정에서 겪은 일을 공개했다.

작성자는 회사가 처음에는 산재 신청을 돕겠다고 했지만 이후 업무와 질병의 연관성을 부인하는 의견서를 냈다고 주장했다.

최근 온라인 커뮤니티 보배드림에는 헤이지니의 회사에서 일하다 공황장애를 진단받았다는 작성자의 글이 올라왔다.

Advertisement

작성자는 2017년 중국어 채널 크리에이터로 함께하자는 제안을 받고 회사 일을 시작했으며, 대본 작성과 번역, 더빙 관리, 영상 업로드와 댓글 관리 등을 혼자 맡았다고 밝혔다.

작성자는 산재 신청을 준비하자 회사가 처음에는 절차를 돕겠다고 했지만, 이후 근로복지공단에 업무와 질병의 연관성을 인정하기 어렵다는 취지의 의견서를 제출했다고 주장했다.

Advertisement

치료 목적으로 다녀온 여행을 근거로 질병을 의심하는 내용도 있었다고 했다.

Advertisement

게시글에는 작성자가 직접 공개한 산업재해 관련 서류 사진도 첨부됐다.

Advertisement

'요양·보험급여 결정 통지서'에는 재해 발생일이 2018년 12월 4일로 기재돼 있고, 지급 결정액은 42만6600원으로 표시돼 있다.

이 문서는 게시글 작성자의 산재 관련 주장을 설명하기 위해 공개된 자료로, 회사의 책임 여부나 산재 신청 당시 양측의 주장을 확인해 주는 문서는 아니다.

Advertisement

작성자는 2020년 산업재해를 인정받았지만 증상이 악화돼 같은 해 극단적 선택을 시도했고, 현재까지 대학병원에서 치료받고 있다고 밝혔다.

회사 측 설명은 작성자의 주장과 다르다. 앞선 보도에서 회사 측은 중국어 콘텐츠 업무를 상호 협의해 맡겼으며, 포괄임금 계약을 체결하고 재택근무 등 탄력적으로 일할 수 있었다고 설명한 것으로 전해졌다.

작성자는 재직 기간 재택근무를 한 적이 없고 실제 근무 환경도 회사 설명과 달랐다고 반박했다.

Advertisement

작성자는 이번 글을 특정인을 공격하기 위해서가 아니라 자신이 겪은 근무 환경과 산재 신청 과정을 알리기 위해 썼다고 밝혔다.

게시글에 대한 헤이지니 측의 추가 입장은 확인되지 않았다.

narusi@sportschosun.com