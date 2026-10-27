김정난, 초호화 주택 '헐값'에 내놨다더니..."11월 영등포로 이사"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김정난이 현재 거주 중인 집을 매물로 내놓은 데 이어 오는 11월 이사한다고 밝혔다.

26일 김정난의 유튜브 채널에는 MBC 예능 프로그램 '심야괴담회' 출연 비하인드가 담긴 영상이 공개됐다.

촬영 대기 중 김정난을 찾아온 김숙은 "보고 싶었다. 유튜버가 되셨네요"라며 반가워했다.

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두 사람은 식사를 함께하자는 이야기를 나눴고, 김숙이 "그대로 그 집에 있냐"고 묻자 김정난은 "언제든지"라고 답한 뒤 "나 이사 간다. 영등포로 11월에"라고 말했다.

김숙이 "유튜브 때문에 이사 가는 거 아니냐"고 농담하자 김정난은 아니라고 해 웃음을 안겼다.

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앞서 김정난은 자신의 유튜브 채널을 통해 집을 공개해 화제를 모았다.

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1층에는 서재와 운동방, 3층에는 침실과 옷방이 자리했고 큰 창을 갖춘 집이었다.

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그는 지난 7월 "10월에 이사를 가게 됐다"며 "지금 집을 매우 싼값에 내놨다"고 밝힌 바 있다. 다만 이번 영상에서 집이 실제로 매매됐는지에 대해서는 언급하지 않았다.

narusi@sportschosun.com