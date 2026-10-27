아일릿, '여경 성적 대상화' 논란에 입 열었다 "어떠한 관심이든 감사한 일"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 아일릿 멤버 윤아가 신곡 '체포하겠어' 무대를 둘러싼 의상 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

26일 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 다섯 번째 미니앨범 '브레이크 이븐'(BREAK EVEN) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.

이날 현장에서는 최근 아일릿의 공연 의상을 두고 제기된 논란과 관련한 질문이 나왔다. 아일릿은 앙코르 투어 첫날인 지난 17일 신곡 '체포하겠어' 무대를 처음 선보였다. 당시 멤버들은 경찰 제복을 연상시키는 의상을 입고 무대에 올랐으며, 몸에 밀착되는 상의와 짧은 치마 등을 활용한 스타일링으로 눈길을 끌었다.

Advertisement

하지만 공연 이후 해당 의상이 여경을 성적으로 대상화한 것 아니냐는 지적이 일부에서 제기되면서 논란이 일었다.

이에 윤아는 첫 무대 공개 이후 쏟아진 관심에 대한 소감을 전했다. 그는 "저희가 앙코르 투어 때 '체포하겠어' 첫 공연을 하고 관심이 뜨거워서 정말 기뻤고 깜짝 놀라기도 했다"며 "어떠한 관심이든 무대에 대한 관심은 감사한 일이라고 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 무대의 콘셉트에 관해서도 설명했다. 윤아는 "뮤직비디오를 보면 아시겠지만 '체포하겠어' 무대는 블랙 요원 콘셉트를 바탕으로 한다"며 "남은 무대에서도 다양한 스타일링을 선보일 예정이라서 그때도 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 덧붙였다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com