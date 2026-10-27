김무열♥윤승아, 아들 일상 공개하면서 얼굴은 '철통 보안'

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[스포츠조선 정유나 기자]배우 윤승아가 아들과 함께하는 일상을 공개한 가운데, 아들의 얼굴은 철저히 비공개해 눈길을 끌었다.

지난 25일 윤승아의 유튜브 채널에는 '귀여움 가득 일상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에는 아들의 등원 전 준비부터 함께 아침 식사를 하는 모습까지 윤승아의 일상이 담겼다. 윤승아는 아들과 식사를 하며 다정하게 대화를 나누는가 하면, 아들이 좋아하는 장난감과 옷에 관해 이야기를 나누며 따뜻한 시간을 보냈다.

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특히 아들의 얼굴은 철저하게 가려져 눈길을 끌었다. 윤승아는 그동안 아들의 사생활 보호를 위해 얼굴을 공개하지 않아 왔다. 이번 영상에서도 블러 처리를 하거나 촬영 구도를 조절하는 방식으로 아들의 얼굴이 드러나지 않도록 세심하게 신경 썼다.

한편 윤승아는 2015년 배우 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 두 사람은 강원도 양양에 위치한 133평 규모의 4층 건물을 보유하고 있으며, 해당 공간은 세컨드 하우스이자 스테이 공간으로 활용 중인 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com